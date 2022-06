Los socorristas se plantan y convocan huelga para el día 24

«Una playa sin vigilancia no tiene sentido. Nos están precarizando el servicio», lamenta Christian Melogno, secretario de la Unió de Socorristes de Mallorca. El sector, que llega al medio centenar de trabajadores en Palma, dice «basta» y convoca una huelga el próximo 24 de junio coincidiendo con la celebración de Sant Joan. El sindicato quiere dar así un toque de atención a la empresa concesionaria, Emergències Setmi, en una jornada con servicios mínimos que durará de 10.00 a 19.30 horas. Los socorristas que ese día no acudan a trabajar uniformados estarán igualmente en sus centros de trabajo (Platja de Palma, Cala Estància, Ciutat Jardí, Can Pere Antoni y Cala Major) pero recogiendo firmas. El objetivo es que la empresa cumpla con los derechos de los trabajadores y con la normativa.

Exigen distintas cuestiones que podrían mejorar el sector y sus condiciones laborales, como que se amplíe el servicio de socorrismo a 12 horas, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, una subida del salario o apostar por torres de vigilancia cerradas. Las playas de Palma no cuentan con socorristas suficientes para una óptima vigilancia. Así lo considera el sector, que además ve necesario que la temporada del servicio comience incluso en Semana Santa y finalice el 31 de octubre. Es decir, que se amplíe hasta los siete meses y no cuatro como hasta ahora. «El problema principal es que el Ajuntament precariza y recorta los recursos. s’Arenal en verano es una locura y solo hay una persona vigilando en cada torre. Lo óptimo es que haya dos personas», apunta Christian Melogno. Por otra parte, según el sindicato, estos trabajadores ganan el salario mínimo interprofesional a pesar de que «somos trabajadores en primera línea sanitaria». Reclaman una subida salarial, que se les pague la media hora extra «que hacemos desde hace cinco años» –que son los 15 minutos para subir la bandera y otros quince para bajarla al final de la jornada– y el plus por insularidad. En palabras de Melogno, «hay falta de socorristas en toda Balears porque nadie quiere pagar la formación y ganar poco pudiendo ir a la restauración y cobrar el doble». Desde el sindicato también denuncian que no haya suficientes socorristas reactivos fuera del horario de servicio. «Esto es una locura. El año pasado hubo tres ahogados fuera de jornada laboral. No queremos ser recogecadáveres», recuerda Christian. La huelga incluye una performance en la que colocarán cruces en el litoral de Palma para recordar a los fallecidos fuera del horario de servicio. Como si fueran cementerios. También prevén para el día 30 una movilización frente a las puertas de Cort.