Plan de choque contra las listas de espera: el Govern destinará 12,6 millones de euros a contratación de personal sanitario para agilizar los plazos de las pruebas diagnósticas y de las operaciones quirúrgicas durante todo este año. El Consell de Govern ha autorizado al Servei de Salut a que convoque esta contratación extraordinaria de personal para reducir el plazo de atención a los pacientes.

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha reconocido que los efectos de la pandemia en las listas de espera se han traducido en un aumento considerable de las demoras para ser atendidos. Ello se debe a que la pandemia provocó la paralización inicial de la actividad ordinaria durante la primera ola, con una recuperación de la actividad en las siguientes olas, pero solo de manera parcial.

El IB-Salut convocará un concurso para la realización de prestaciones asistenciales, ya sean diagnósticas o terapéuticas: primeras visitas de consultas externas programadas y no urgentes, pruebas diagnósticas o terapéuticas programadas y no urgentes y lista de espera quirúrgica programada y no urgente de los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer y Hospital d'Inca.

El presupuesto base de licitación es de 12,6 millones de euros para un contrato de 12 meses. En el caso de que se prorrogue otros 12 meses más, el valor base del contrato sería de 27,8 millones, sumando la modificación de un 20 % del presupuesto base de licitación.

El portavoz del Govern ha asegurado que el propósito del IB-Salut es gestionar la contratación de servicios sanitarios que puedan dar una respuesta de calidad y con una términos aceptables por su compromiso con la calidad asistencial.