Cuando Tracy Karen cargaba en Palma su furgoneta con alimentos para repartir entre las 170 familias ucranianas que la ONG UR Mallorca ha conseguido acoger en la Isla, un ladrón aprovechó para robarle todo lo que había en los asientos delanteros. Se llevó dos teléfonos, ocho tarjetas de crédito y de la seguridad social, tanto suya como de su hija. También robó 2.243 euros en efectivo de la organización, tres certificados de empadronamiento, un DNI y su pasaporte. Además de las llaves de su casa.

De hecho, en la denuncia que Karen puso el lunes en la Policía Nacional comentó que tras el robo tocaron el timbre de su casa y al asomarse ya no había nadie. Asimismo, al no tener pasaporte y ser de Reino Unido no puede sacar el dinero que se ha donado a través de la cuenta de la ONG. Tiene que esperar 14 semanas hasta que pueda volver a tener todos los papeles. «Me han robado toda mi vida», lamenta Karen, que pide ayuda urgente para poder comprar la comida que hasta entonces han ido repartiendo cada semana a los refugiados.

Tracy Karen con su furgoneta llena de alimentos para los refugiados.

«He perdido la agenda con todos los contactos de las familias», reitera, y explica que cualquier alimento o donación que reciban les puede servir. Para ponerse en contacto con la ONG, de la cual es fundadora, facilita el correo electrónico Help@urmallorca.com y el teléfono 633344463. La entidad también se encarga de conseguir toda la documentación que necesitan los refugiados; ropa, información para que puedan ser atendidos en el médico, internet y un lugar común para que puedan socializar entre ellos. La gran mayoría de ucranianos atendidos son mujeres con hijos y algunas solteras.