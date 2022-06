El gerente de Son Espases: «Revisaremos qué pasa en Radioterapia Oncológica»

La gerencia de Son Espases se comprometió este jueves con el sindicato de técnicos superiores sanitarios (Fesitess) a revisar «en detalle» la situación de la Unidad de Radioterapia Oncológica después de que se hayan tenido que posponer tratamientos a pacientes porque el servicio haya quedado al descubierto. Con este acuerdo terminó este jueves una reunión entre ambas partes a la que asistió la subdirectora de recursos humanos del hospital, Ruth Martón; la directora médica Carmen Sanclemente y el gerente de Son Espases, Josep Pomar (en la imagen circular).

El centro sanitario quiere averiguar si el hecho de que los trabajadores de esta unidad deban sustituir a otros en base a turnos dobles o a cambios de turno sucede «más allá de lo habitual». Como ha publicado este periódico, en al menos tres ocasiones en los últimos meses, se han suspendido citas de Oncología radioterápica por la imposibilidad de cubrir la falta de un trabajador especializado. El sindicato denuncia que la mala gestión no debe taparse con la voluntariedad de los trabajadores porque repercute en la asistencia.

«Hay 11 plazas de técnico y tenemos a 13 personas contratadas, es difícil que se produzca un descubierto pero es verdad que pasó», explicó Josep Pomar, quien añadió que los 22 pacientes afectados el pasado 2 de junio se asumieron en la agenda del día siguiente. «Nos comprometemos a que esto no vuelva a suceder porque asumimos que es un hecho grave y estamos obligados a ver qué pasa», prosiguió Pomar. «Nos preocupa que los pacientes piensen que no hay una buena atención radioterápica, que es prioritaria. Además estamos a punto de instalar el cuarto acelerador lineal».

Josep Pomar, gerente Son Espases

El gerente de Son Espases cree que la sobreocupación del servicio «ya existe» y no prevé ampliarlo. «Tenemos un margen de dos personas más para cubrir el tetris de bajas, permisos y vacaciones», indica. El delegado sindical de Fesitess, Abraham Meléndez, responde que «si con dos personas de más creen que hay gente suficiente para cubrir el servicio, no entendemos por qué han tenido que anular citas». Respecto a la petición de que el coordinador de estos trabajadores también técnico y no una enfermera, «es decisión del hospital y éste es el mejor sistema», zanja Pomar.