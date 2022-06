El Govern crea un Observatorio por la Igualdad y prepara una reforma de la ley

El Govern quiere presentar su agenda feminista y su apuesta por las políticas de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos como el broche de la legislatura e, incluso, aprobar en las inmediaciones del próximo 8 de marzo –Día de la Mujer– una reforma de la Ley de Igualdad.

Esta ley se aprobó en 2016, durante el primer Govern de la presidenta Armengol, y recogió algunas medidas que luego asumió la ley estatal. Ahora se dará el proceso inverso: ampliará propuestas para hacerlas coincidir con la legislación estatal.

La Conselleria de Presidencia preparará el anteproyecto inicial, ahora en fase de prospección y recogida de información. Después pasará por el grupo de discusión del Pacte que revisa los proyectos y, en febrero de 2023, pasará por el Parlament. Será una de las últimas leyes que se aprueben en la legislatura que se inició en 2019. La otra será una de Prestaciones Económicas, impulsada por Afers Socials y que unificará las leyes y decretos que regulaban la renta garantizada y otras que competían exclusivamente a Baleares hasta que se aprobó el Ingreso Mínimo Vital.

En relación a la reforma de la Ley de Igualdad, aunque, en el caso de Baleares, las políticas de este área dependen básicamente del PSIB, no sucede lo mismo en el Gobierno estatal, donde se cedió a Podemos en la negociación de la coalición y se han producido algunas divergencias entre socialistas y morados. Quizá sea por eso que la Conselleria de Presidència –de quien depende el Institut de la Dona– no quiere avanzar nada sobre del anteproyecto hasta que esté en fase más avanzada.

De manera paralela, la Conselleria de Presidència ha decidido constituir un grupo de trabajo por la igualdad, concretamente el Observatori per la Igualtat de les Illes Balears.

Según informó la consellera de Presidència, Mercedes Garrido después de su reunión constitutiva, este organismo (que ya preveía la ley vigente) «permitirá que Baleares siga siendo una referencias en políticas de igualdad que mejoren la vida de las mujeres en nuestra comunidad». Por asentimiento También el Parlament tomó ayer una medida que tiene que ver con las políticas de igualdad. La comisión de Turisme i Treball aprobó una proposición de ley de los grupos del Pacte –salió adelante por asentimiento– en la que se insta al Govern, y al Ejecutivo estatal, a que, «conjuntamente con los agentes económicos y sociales, se establezcan las medidas y actuaciones necesarias» para evitar la violencia y el acoso laboral a las mujeres. La proposición no de ley también reclama al Gobierno del España que ratifique el a ratificar el convenio de la OIT en ese sentido.