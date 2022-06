El sueldo y los ahorros de los ciudadanos de Baleares han bajado un 7,8 % por la inflación. En este sentido, Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de FuturFinances.com, ha asegurado: «Nos ha bajado el sueldo en términos reales y, en cambio, los impuestos han subido, al no deflactarse». Por su parte, Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, se ha manifestado en términos similares. «En líneas generales, sí nos han bajado el sueldo si no te lo han subido al ritmo del 7,8 % desde mayo del año pasado. Igualmente que hemos perdido dinero si no hemos conseguido que se rentabilice un 7,8 % desde entonces».

Preguntados por si es conveniente subir el sueldo a los trabajadores en línea con la inflación, Langa ha expresado que «ojalá se pudiera». No obstante, ha precisado que «en la mayoría de casos la inflación es por costes, no por incremento de demanda. Si fuera por incremento de demanda, las empresas ganan más y lo pueden repercutir a sus trabajadores (si existiera una legislación laboral más flexible y menos encorsetada en convenios restrictivos). Sin embargo, hoy en día, la inflación es por incremento de costes, Si a éstos les subimos también los costes laborales, ¿Cómo sobrevive la empresa?». Por su parte, Montserrat ha manifestado que «con una inflación adelantada del 8,7 % y una subyacente del 4,9 %, podemos decir que España es más pobre. Toca repartir la pobreza, algo mucho más difícil que hacer lo propio con la riqueza». A su modo de ver, «si no queremos fijar el incremento de costes durante varios años, un impuesto invisible que golpea de forma más cruenta a las clases menos acaudaladas, no queda otra que un pacto de rentas más o menos explícito: empresas, trabajadores, sector público e incluso pensionistas deberían aceptar perder algo en términos reales. De no llegar a un acuerdo y nadie querer perder, acabaremos perdiendo todos».