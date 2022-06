El tiempo en Mallorca para el jueves, 9 de junio, presenta algunos signos de inestabilidad. En este sentido, la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha informado que en la mitad este de la Isla habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil ocasional en las horas centrales del día; en el resto, se espera predominio de cielo poco nuboso.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Se esperan mínimas de 18º a 21º, aunque serán localmente de 15º a 16º en la Serra de Tramuntana. Las máximas se moverán entre los 28º y los 31º. Lo normal en esta época del año son mínimas de 15º y máximas de 25,5, por lo que estos días se están registrando valores por encima de lo habitual. Sin embargo, Guerrero ha reiterado que no se espera que la Isla sufra una ola de calor en los próximos días. «Esta semana hablamos de días cálidos, pero no de ola de calor en Baleares», ha insistido. No obstante, ha avanzado que «la semana que viene seguirán subiendo las temperaturas».

De cara al viernes, 10 de junio, el pronóstico del tiempo de la Aemet indica «cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas nocturnas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que la previsión es que las diurnas sigan sin cambios o en ligero ascenso. En el nordeste de la Isla el viento soplará del norte con intervalos de fuerte, tendiendo a oeste por la tarde. En el resto, el viento será de componente sur en general flojo con brisas costeras.