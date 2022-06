Los partidos que dan apoyo al Govern (PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos) han votado en contra en la Mesa del Parlament de la petición del PP para que la presidenta del Govern, Francina Armengol, comparezca en la Cámara autonómica por el 'caso Puertos'. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta del PP, Nuria Riera, ha señalado que «ante la gravedad» de las informaciones «que ponen de manifiesto que conocía las adjudicaciones», la presencia de la líder del Govern en el Parlament es «imprescindible».

La portavoz 'popular' ha insistido en que la solicitud de comparecencia no es únicamente una petición del PP sino de «la ciudadanía». Para Riera la comparecencia de Armengol sería «lógica para limpiar su honorabilidad» y se ha preguntado por qué el PSIB ha votado en contra «si dicen que no hay tema». La portavoz de Cs, Patricia Guasp, también ha criticado el veto a la comparecencia, aunque ha querido dejar claro «que no se trata de hacer ningún juicio de valor».

La portavoz del PSIB en la Cámara, Pilar Costa, ha justificado el rechazo a la comparecencia en la «falta de urgencia». Según Costa, en el pleno de este martes ya podrían haber preguntado si hubieran pedido la modificación de su pregunta en la sesión de control. Además, para Pilar Costa, cuando el PP ya argumenta que no se pretende imputar ninguna responsabilidad a Armengol, «ya están reconociendo que la comparecencia es solo para generar ruído mediático».