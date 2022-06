La presidenta de Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, ha criticado este miércoles que las empresas de Baleares no están recibiendo las ayudas europeas destinadas a la reactivación económica y ha afirmado: «La gran mayoría de millones de Europa no están llegando». En declaraciones al programa «Al dia» de IB3 Ràdio, Frontera ha mostrado la preocupación del sector empresarial por este retraso y porque no está «tocando» estos fondos, por lo que «hay mucha preocupación» entre los empresarios.

Por el momento, en el caso de las Islas Baleares, solo se están convocando ayudas europeas destinadas a la transición energética, mientras que la «gran mayoría de millones» que el Govern balear «anuncia cada día, no están llegando», ha comentado. Por ello, ha insistido, existe «mucha preocupación» por la dilación de estas ayudas prometidas, un tema del que se está hablando «un día sí y otro también». La presidenta de los hoteleros de Mallorca ha manifestado que entiende el proceso de los trámites administrativos que deben cumplirse hasta que sean efectivas esas ayudas, si bien ha advertido que en otras ocasiones se han perdido debido a la burocracia. Sobre el destacado crecimiento económico que está viviendo la economía balear este año, Frontera lo ha calificado de «normal» tras el parón sufrido debido a la pandemia. Finalmente, la dirigente hotelera ha expresado su preocupación por los efectos de la falta de personal en los aeropuertos británicos y los efectos que pueda tener en los turistas británicos, que es el segundo mercado en importancia para Baleares tras el alemán.