Con la llegada de las vacaciones, son muchas las personas que deciden trasladarse de un lugar de playa junto con sus mascotas. Mucha humedad, el sol y las temperaturas por encima de los 30 grados son un día cualquiera del verano. Por ello, una buena opción es disfrutar de un chapuzón con los peludos de la casa. Desde que se modificó la Ley de Costas, los animales no pueden bañarse en los arenales durante la temporada estival, aunque muchos municipios han optado por habilitar algunas playas de Mallorca específicas para que los canes disfruten del agua.

En Palma hay dos espacios playeros destinados a los perros. Es Carnatge es una cala rocosa y dispone de unas bonitas vistas a la bahía de Palma. Por otra parte, Cala Gamba, también es de roca. En Calvià, los perros tienen acceso durante todo el año a dos zonas concretas: Punta Marroig, en Palmanova y Cala des Gats en la Costa de la Calma. En la Part Forana, también se puede encontrar la playa de Llenaire, en el Port de Pollença, con 600 metros de arena blanca y aguas cristalinas.

Otro de los arenales habilitados es Na Patana, en Can Picafort, que cuenta con un arenal de 100 metros. En Andratx los perros pueden nadar en Cala Blanca, de acceso difícil y con poca arena. En todas estas zonas, los canes deben respetar las normas de conducta que tienen todas las playas españolas. Es necesario que el propietario del perro disponga de toda la documentación del animal en regla y que, en caso de que éste pertenezca a una raza peligrosa use bozal. Además, no recoger los excrementos de las mascotas puede conllevar sanciones de hasta 300 euros.

¿Cómo saber si mi perro tiene calor?

Esos días, nuestras mascotas necesitan más cuidados que el resto del año, ya que un golpe de calor puede afectarles de forma muy seria. Es importante dejar que se mojen, ponerles una pequeña bañerita, con un pulverizador o jugando con los aspersores de los jardines. La intención es que se sientan frescos, en caso de exceso de agua es mejor secarlos con una toalla. También es ideal esta opción de agua justo antes de salir a pasear.

A priori podemos pensar que es una buena idea cortarles el pelo en verano, pero ojo, es mejor consultar al veterinario si realmente ayudamos a la raza cortándole el pelo. Algunas razas, en contra de lo que se pueda pensar, les favorece el pelo frente al calor, por ejemplo, el pastor alemán sería una de ellas. Otro punto importante a tener en cuenta son los posibles golpes de calor, son un problema serio y una vez más el sentido común manda: no dejar a las mascotas encerradas en un coche ni en su trasportín al sol y no pasear en horas puntas de calor.

Aunque no lo creas, hay cremas solares para perros y gatos, pueden ser un buen aliado si estamos de vacaciones y vamos a pasar horas al sol. En conclusión, estos son solo algunos de los consejos más lógicos, al fin y al cabo, debemos cuidar de nuestras mascotas como lo que son, miembros de la familia. Démosles más agua que de costumbre; que tenga siempre su plato lleno y a la sombra para que se mantenga fresca.

Al igual que nosotros no nos pondríamos directamente bajo el chorro de aire de un aire acondicionado, tampoco es beneficioso para ellos. Mucho mejor será una brisa más natural como la de un ventilador. Finalmente, en verano proliferan los insectos, sobre todo los mosquitos, así que si bien son un riesgo para nuestros animales todo el año, en verano hay que prestar especial atención.