Empieza la Selectividad: «No quiero ni pensar en los exámenes que quedan»

Las Pruebas de Bachillerato de Acceso a la Universidad (PBAU) han empezado este martes con total normalidad. Hasta 4.671 estudiantes de Baleares están matriculados para presentarse a las pruebas, que terminan el jueves. «Si te lo preparas bien no es difícil, pero no quiero ni pensar en los que me quedan», ha explicado Pau Gomila, un estudiante que se ha examinado de Química. Junto a Historia del Arte, esta ha sido una de las primeras pruebas de la jornada.

«Me ha ido bien, se parecía a los exámenes de otros años», ha comentado Candela Maqueda, que también se ha presentado a la misma prueba. Sergio Bermejo, otro compañero, también ha dicho que la dificultad no ha sido «nada sorprendente». Durante esta mañana se harán exámenes de Historia de España y Catalán. Miles de estudiantes, este martes en el campus de la UIB. FOTO: M.À.CAÑELLAS En el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) da la sensación de que el coronavirus ya está superado. Muy pocos alumnos llevan mascarillas, que ya no es obligatoria ni dentro ni fuera de las aulas. Hasta el momento, no se ha registrado ninguna baja por coronavirus, según han afirmado el coordinador de los exámenes, Joan Antoni Mesquida, y la vicerrectora d'Estudis de la UIB, Carme Touza. «Nadie no se ha podido examinar por tener COVID», ha asegurado Mesquida, recordando que ya se había avisado de que si un alumno daba positivo antes de las pruebas «solo tenía que ponerse mascarilla y mantener la distancia» porque «se contempla como si fuera un constipado». De hecho, el coordinador ha explicado que un profesor que dudaba de si tenía el virus ha podido ir al punto de examen siguiendo estas indicaciones. Los puntos de examen, que en Mallorca se ampliaron de tres a nueve cuando empezó la pandemia en 2020, se han vuelto a ajustar este año. En total, en la isla se han habilitado seis espacios: el campus de la UIB; el polideportivo de Alcúdia y el del IES Manacor; Fàbrica Ramis de Inca; el Espai 36 de Sant Llorenç y el Palau de Congressos de Palma. Cabe recordar que este año se han matriculado 543 alumnos menos que el año pasado, cuando se registraron 5.214. El descenso coincide con el hecho de que en 2020 y 2021, a causa de los efectos de la pandemia en la enseñanza, se permitiese acudir a las pruebas sin un límite de asignaturas suspendidas. De esta manera, los matriculados en la UIB se han reducido por primera vez en cinco años.