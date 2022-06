Nervios en Atención Primaria al ignorar cómo se afrontarán las sustituciones

Hay tensión entre los responsables de los centros de salud. Ven cómo el personal se empieza a ir de vacaciones o se pone de baja y no hay instrucciones claras de cómo el IB-Salut va a enfrentarse a las substituciones sin el personal suficiente. Por este motivo, ayer se convocó de urgencia una consejo de gestión, con todos los directivos y coordinadores de centros para calmar los ánimos y lanzar propuestas. «Vimos que había nervios y consideramos hacer una reunión para un intercambio ideas, recoger propuestas y analizar. Tenemos que intentar pasar el verano de la mejor manera posible», explicó el gerente de Atención Primaria, Miguel Caldentey.

El problema es que se teme que «este año va a ser mucho peor que los anteriores», advierten desde el Sindicato Médico. Y lo cierto es que se prevé más turismo que en 2019 mientras sigue habiendo pandemia, y una de las instrucciones vigentes es que el personal sanitario infectado por COVID siga guardando cuarentena. Más demanda, más bajas, vacaciones de verano y una carencia de profesionales hacen pensar en lo peor, además, «los centros no tiene ni asignado el personal de sustitución que va a tener. Se está cociendo ahora la estrategia», de ahí los nervios.

¿Cómo afrontarlo? Una de las propuestas negociadas con los sindicatos, explica Miguel Caldentey, es subir el precio de la hora extra, congelada desde 2017, y que aquellos facultativos que se queden trabajando asuman, por las tardes, el cupo de pacientes de los que no estén. «A nadie le amarga un dulce», señala Caldentey, quien recuerda que la falta de especialistas es estructural en todo el país. Pero de eso se queja precisamente el sindicato: «La gente quiere trabajar en condiciones». Denuncian que aquellos que otros años hacían sustituciones «se han ido a trabajar a la privada porque pagan mejor», pero también «hay jubilaciones y no hay relevo», señalan. «La gente no quiere venir por las circunstancias, están quemados y han buscado alternativas».

Desplazar el PAC móvil

Un ejemplo de lo que ya sucede ha pasado este fin de semana en Can Picafort. El médico dio positivo y no pudo estar de guardia, para atender a esta zona se desplazó el PAC móvil del centro de salud de Marratxí, Martí Serra, donde había tres facultativos. El problema, señalan desde el sindicato, es que se desviste a un santo para vestir a otro. La gerencia sin embargo prefiere hablar de «mover los recursos para que las necesidades queden cubiertas lo mejor posible». Lo cierto es que al final ambos efectivos, los de Marratxí y los desplazados a Can Picafort, tendrán que asumir más carga de la habitual.