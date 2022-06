Los distribuidores de alojamiento turístico confirman que el volumen de negocio de esta temporada en Baleares va a superar las cifras de 2019, aunque la inflación va a lastrar esos resultados limitando la rentabilidad y la competitividad.

Así lo han asegurado los representantes de las distintas empresas de distribución y comercialización en la presentación del informe turístico de PIMEM. Las reservas hasta este momento del año hacen prever una temporada de récord absoluto que no obstante, no va a poder verse reflejada en unos márgenes de beneficio proporcionales a causa del encarecimiento de los costes, por mucho que los precios de la oferta turística y su facturación se vean paralelamente incrementados (en torno a un 10 % de media, según las estimaciones de los autores del informe).

Jaime Monserrat, consejero delegado de Dingus, señala que las cifras permiten asegurar que «hay una recuperación y un crecimiento de la demanda pero la inflación va a tener un impacto importante sobre la competitividad: difícilmente se van a recuperar los niveles de beneficio necesarios para poder invertir». Es más, Monserrat ha aplazado esa recuperación completa de las cifras de beneficio al año 2024.

Con todo, Luis Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo de PIMEM y del Comité de Expertos de Turistec, señala que «la realidad es que estamos en medio de un proceso fabuloso para alcanzar los números de 2019, incluso superaremos ese volumen de negocio a final de temporada si todo sigue así». El comportamiento del mercado hasta ahora permite anticipar ese aumento del volumen de negocio «siempre que el entorno socioeconómico y político no varíe».

Asi, el informe certifica la recuperación y crecimiento de mercados como el estadounidense, el francés o el italiano, además del británico, que es el que mejor se ha repuesto de la pandemia en términos de flujos de turistas recuperados. De hecho, el informe concluye que el Brexit no está teniendo una afectación relevante en el comportamiento de este mercado. «El mercado ruso se ha perdido, pero se compensa con un crecimiento del resto de países europeos», destaca el informe.

Asimismo, el encarecimiento de la experiencia turística por el alza de los precios no se ha visto traducido en un recorte de la estancia media a modo de compensación, sino más bien al contrario: la estancia media se ha ido incrementando y ya se sitúa en los 5,7 días, según Roiback. «El cliente que repite no está mirando los precios, sino la experiencia», señala el director general de Fideltour, Javier Pérez.

De este modo, ya se ha alcanzado el 73 % de las reservas de 2019 y se han superado en un 35 % las de 2021, unas cifras que seguirán creciendo hasta septiembre y que se verán también fortalecidas con las reservas de última hora. El informe indica que los principales mercados para Baleares, Alemania y Reino Unido, siguen priorizando las reservas last minute. El mercado nacional, por su parte, no muestra un crecimiento respecto a 2021. Por otro lado, el ritmo de reservas acentún el carácter estacional de la temporada turística balear, ya que se prevén buenos meses hasta octubre pero no hay signos de demanda para los meses posteriores.