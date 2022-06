Los puristas no han tardado en hacer coña con la llegada del primer contingente de turistas norteamericanos, un desdén impostado que no puede restar relevancia a un vuelo histórico. La conexión directa de Palma con Nueva York forma parte de las aspiraciones fallidas durante décadas de las compañías aéreas y todo el sector balear. Cómo acabará la experiencia de United Airlines es una incógnita, pero de lo que no cabe duda es que es un hito aeronáutico sin precedentes. Lograr que NYC esté a solo siete horas de vuelo de Palma me parece una gran noticia.