Cuenta atrás para los 4.671 alumnos matriculados en la Selectividad

«Me preocupa no estar nada nerviosa porque no me estoy esforzando lo suficiente», confiesa Alba Fernández, alumna del IES Bendinat de Calvià que, desde el martes y hasta el jueves, se presentará a las Pruebas de Bachillerato de Acceso a la Universidad (PBAU). Es una de las 4.671 estudiantes de Balears que este año se han matriculado a la Selectividad; 3.726 de los cuales son de Mallorca; 429 de Menorca, 500 de Eivissa y 16 de Formentera. «También estoy bastante tranquila, sobre todo comparándolo con los antecedentes psicológicos que he tenido», comenta entre risas Aina Marín, otra alumna del mismo centro. Lo mismo dice su compañera Andrea Galmés, que reconoce estar «muy desmotivada» para estudiar. Explica que ha cursado el Bachibac, un programa para sacarse el Bachillerato español y francés y que le exime de tener que hacer las PBAU salvo las específicas. Sin embargo, sí que se presentará porque los exámenes finales del programa no le fueron tan bien y aspira a subir la nota. «No me la juego porque si me va peor me quedo con la que tengo», apunta.

Las tres tienen claro que quieren estudiar la carrera fuera de Mallorca y en universidades públicas. Fernández, Ingeniería o Informática en Madrid; Marín, Ingeniería Química o Biomedicina en Barcelona y Galmés, Biotecnología en Austria. Las PBAU recuperan este año cierta normalidad después de dos años de pandemia: no habrá que usar obligatoriamente mascarillas y se reducen los puntos donde se hacen los exámenes. Sin embargo, se mantienen algunas medidas para evitar aglomeraciones y que de cada prueba el alumnado pueda escoger indistintamente preguntas de uno de los dos modelos que se exponen. Aina Marín, alumna de Bachillerato. Las tres adolescentes de Bendinat han vivido el final de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y toda la etapa de Bachillerato marcada por la pandemia. «En 1º nos tocó bastante; pasamos de no hacer casi nada durante la cuarentena a tener clases semipresenciales. En 2º ya fue mejor», asegura Fernández. Sus amigas lo ven igual:«Me influyó mucho», afirma Marín, mientras que Galmés lo pasó «muy mal». «Por experiencia, y habiendo hablando con docentes de otros centros, creo que la pandemia ha repercutido en la salud mental de los alumnos», advierte el jefe de estudios del IES Bendinat y profesor de Geografía en 2º de Bachillerato, Pep Benítez. «Les ha afectado en la gestión emocional a la hora de afrontar las horas de estudio», continúa, y añade que también han detectado más comportamientos violentos.