Sari Rautio, embajadora de Finlandia en España, asistió este jueves en Inca a la toma de posesión del nuevo embajador honorífico de su país en Balears, Carlos Panizo.

¿Era importante renovar el consulado en las Islas?

—Claro, Balears es uno de los destinos más importantes de finlandeses como residentes o como turistas. Era una prioridad para nosotros tener consulado. Tenemos diez cónsules en España y nuestro plan es tener siempre un cónsul aquí.

¿Qué colonia finlandesa hay en las Islas?

—No hay una estadística exacta, unas mil personas viven todo el año o una parte y hay muchos más turistas más.

Su país ha cambiado muy rápido su posición y solicitado el ingreso en la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania.

—Este cambio de opinión de los finlandeses ha sido rápido, pero no sorprendente. Ha sido un shock. Sabíamos que tenemos un vecino que no es fácil y con tendencias autocráticas pero no pensábamos que iba a llegar a una guerra total, bárbara y sin respeto a los derechos humanos. La naturaleza del ataque ruso ha sido tan brutal que ha cambiado la opinión de los finlandeses.

¿La población se siente amenazada?

—Seguro que hay finlandeses que se siente amenazados. Hay de todo. Como gobierno no nos sentimos amenazados por Rusia militarmente. Lo que sí que vemos como una probabilidad alta es que, como a ellos no les gusta la membresía en la OTAN haya alguna demostración de malestar. Operaciones híbridas o desinformación. Amenaza directa militar, no.

¿Se percibe la invasión de forma diferente en España?

—Tengo que decir que llevo en España desde septiembre y esta crisis empezó más o menos entonces. He notado que ha habido un cambio bastante brusco en la opinión pública en España. Lo que se siente igual es la solidaridad hacia Ucrania.

¿A medida que se alarga la guerra es más difícil que se acepten las consecuencias de las sanciones?

—Eso sí que es verdad. Es una de mis preocupaciones principales, que todos los países de la UE una vez que notan que su sueldo no alcanza, o el precio de la energía es tal que tengo que decidir si voy al coche o pongo la calefacción haya un desafío para mantener la noción de solidaridad. Rusia es culpable y todos tenemos que recordarlo. Es responsabilidad de los gobiernos mantener esa solidaridad.

¿Qué le diría a quien sostiene que la ampliación de la OTAN puede suponer un aumento de la tensión con Rusia?

—Les diría que Ucrania no solicitó la membresía y ha sido atacada. Nadie está amenazando a Rusia y Rusia sí está amenazando la UE. La OTAN no tiene vida sin la voluntad de sus miembros y Finlandia y Suecia somos países soberanos que tomamos nuestras decisiones.

¿Qué aportarán Suecia y Finlandia a la Alianza?

—La OTAN es una alianza de democracia y de valores. Somos democracias fuertes con una tradición muy larga. Aportamos esa fortaleza. Tenemos una capacidad militar alta, en especial contra las amenazas híbridas. Tenemos capacidad de contrarrestar la desinformación y ya somos ya miembros de la UE.