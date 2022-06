«No sé si encontraré las palabras en castellano. Fue una sorpresa total porque no lo esperaba para nada», confesó este jueves a este diario Heather Muntaner tras ser distinguida con la Medalla del Imperio Británico por promover la educación, la lengua y la cultura británicas en España. Muntaner, que fue directora durante más de 30 años del Queen’s College de Palma, donde sigue trabajando, recibió la noticia hace unas semanas por parte de la embajada. No pudo decirlo hasta que no saliera publicada, ayer, la lista de honores con motivo del cumpleaños de la reina Isabel II. «A mis hijos se lo dije el miércoles a última hora de la noche», declaró. «Recibir un reconocimiento es una sorpresa muy grata, pero tan inesperada que me ha costado mucho asimilarlo», añadió Muntaner.

Noticias relacionadas Medalla del Imperio Británico para la exdirectora del Queen's College de Palma La exdirectora, que también durante años estuvo en la ejecutiva de la Asociación Nacional de Colegios Británicos de España, se preguntó por qué ella recibía la medalla. «Si tu trabajo te gusta, vas haciéndolo como algo normal», y recordó que todo lo que ha hecho no habría sido posible sin el apoyo de todas las personas que siempre ha tenido a su lado. «Estoy disfrutando de cómo todos en el colegio se han volcado a felicitarme, se agradece mucho», comentó Muntaner, que llegó a España en 1978 y empezó a trabajar en el colegio en 1981. Se casó con un mallorquín que conoció durante un viaje a la isla. También explicó que el acto para librar las medallas se prevé celebrar dentro de unos seis meses en el Reino Unido. La embajada británica en España señaló en una nota que Muntaner contribuyó a convertir el Queen’s College en un colegio «insignia», del cual muchos de sus estudiantes han tenido gran éxito, como Luis Vidal, el arquitecto de la Terminal 2 de Heathrow, el aeropuerto de Londres. El embajador en España, Hugh Elliott, ensalzó la trayectoria de Muntaner en favor de la buena consideración de la educación británica en España. «Me consta que no solo es adorada por su antiguo personal y alumnos, sino que es muy respetada por las autoridades locales y regionales, que acuden a ella para pedirle consejo sobre la enseñanza de la lengua inglesa», dijo Elliott.