Los pediatras de Baleares han planteado esta semana incluir la vacuna de la gripe en el calendario de vacunación infantil. Tratan de concienciar colectivamente de la importancia de esta dosis, ante las bajas tasas de inoculación en niños. Además, recuerdan que los niños son uno de los sectores de la población más afectados por la gripe y uno de los mayores transmisores -en especial, a las personas más mayores-. La noticia ha pillado por sorpresa a muchos padres y ha causado división de opiniones. La mayoría confía en el criterio de los profesionales médicos y está dispuesta a aceptar la decisión que tomen. «Lo que decida el médico seguro que será lo mejor para mi hija», confía Silvia Sánchez. Eso sí, reconocen que se debe de respetar la libertad de decisión de las familias, y entienden que haya quienes no quieran ponérsela a sus hijos. Menos transigente es Javier Padilla, con respecto al tema de la vacunación. Mantiene que la vacuna de la gripe debe de estar al mismo nivel que las demás, por el bien común: «Tienen que seguir la misma normativa con todas. Que ni se lo piensen», dice en referencia a la petición de los pediatras de Baleares. Sus dos hijas están vacunadas y se reafirma: «nunca he puesto ninguna pega y si pudiera ponerles más les pondría más».

Por contra, otra parte del colectivo, minoritario pero muy contestatario, se muestra totalmente en contra de la medida. Rechazan que se incluyan «No me parece bien. A este paso vamos a vacunar por cualquier cosa», rechazaba Juan Tugores. «No me la he puesto ningún año, ni siquiera embarazada. Si no se la pongo yo, no se la pondré a él», mantenía, en la misma línea, una vecina de Palma este jueves por la mañana. Esta ha sido la premisa más repetida entre este sector: «Si yo no me la pongo, él tampoco». Hay cierta desconfianza frente a la vacuna de la gripe. Elisa Martí también rechaza la medida: «Tampoco creo que vaya a haber ninguna diferencia». Además, argumenta que tiene familiares a los que la vacuna «les ha sentado muy mal», hecho que le hace desconfiar.

Calendario de vacunación

El calendario de vacunación es una secuencia de vacunas que deben administrarse cronológicamente, dependiendo de la edad del niño. No son obligatorias, a excepción de casos en los que se ponga en peligro la salud pública, pero sí altamente recomendables e inoculadas sistemáticamente, salvo que los padres o tutores las rechacen. En España se implantó en 1975 y varía levemente en función de cada comunidad autónoma. Países como Estados Unidos o Inglaterra ya han incluido en los calendarios la vacuna de la gripe. Ahora cabrá esperar para ver si en Baleares se toma esta misma medida o se deja, como hasta ahora, al criterio individual durante la campaña de vacunación a finales de año.