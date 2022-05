Tenía fecha programada en marzo de 2020 pero todo el mundo sabe ya lo que deparó la historia. Los profesionales sanitarios recuperaron este lunes la Gala de la Salut que tuvieron que posponer a causa de la pandemia y, aunque no centró los discursos en este evento, la COVID también estuvo presente. «Pocos podíamos pensar que el sistema sanitario iba a enfrentarse al mayor desafío de la historia», dijo la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, quien también acudió al acto. «Aquella primavera el reconocimiento llegó con el clamor de los aplausos espontáneos, con los que la sociedad reconocía el esfuerzo y la vocación de los profesionales», recordó.

Calzón puso en valor la campaña de vacunación «que ha sido un referente internacional» y subrayó la importancia del trabajo en equipo. «La formación continua y el compartir el conocimiento y la práctica es esencial», señaló en un acto que premiaba a casi 180 proyectos sanitarios distribuidos en ocho categorías. Por último, Silvia Calzón remarcó que desde el Ministerio se trabaja en el Plan de Atención Primaria, el de Salud Mental y en la primera Estrategia de Salud Digital del país en la que Balears liderará el apartado de ciberseguridad.

Nelson Alvarenga, premio a la Unidad de Arritmias de Clínica Rotger.

Pero quien dio la bienvenida al acto fue la consellera de Salut, Patricia Gómez. «Hemos luchado, sufrido y aprendido durante estos dos años», recordó. «Además de salvar vidas, y de cuidarnos, habéis iniciado proyectos que retomamos ahora», añadió. Y es que la de ayer, en el Palacio de Congresos, fue la recuperación de una gala pospuesta, pero la que reconocerá el esfuerzo de los profesionales tras la fase aguda de la pandemia ya tiene fecha: enero de 2023.

Premiados

En el acto se galardonó, en total, a hasta 176 proyectos de investigación que fueron subiendo al escenario por categorías. Las buenas prácticas sanitarias, el consumo responsable, la formación, innovación e investigación y accesibilidad, cooperación, humanización y participación fueron las temáticas trabajadas. El evento, presentado por Olivia Navarro y Joana Prieto, fue amenizado por un coro juvenil, y para concluirlo, la presidenta del Govern, Francina Armengol, subió al escenario con palabras de agradecimiento.

La gala congregó a las primeras autoridades y a numeroso público.

«Invertís vuestra inteligencia, vuestras capacidades y vocación de servicio público para llegar donde nadie más llega», comenzó. «Sé, sabemos, que no siempre es fácil y no siempre se reconoce como se debería», añadió, para acto seguido pedirle al colectivo que no desfallezca. Armengol clausuró el evento recordando la gestión sanitaria de este Govern que ha querido reforzar el sistema sanitario.