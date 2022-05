Las ventas de las agencias de viajes de las Islas se han incrementando, pero siguen siendo un 40 % más bajas a las registradas en los cuatro primeros meses de 2019, es decir, antes de la pandemia de la COVID-19. Así lo ha dado a conocer el presidente de Aviba, Xisco Mulet, que ha precisado que en en estas dos primeras semanas del mes de mayo las ventas han pegado un «subidón», pese a que no se han alcanzado los niveles previos a la crisis sanitaria; siguen estando un 30-40 % por debajo.

No obstante, Mulet es optimista y cree que se podría cerrar el verano con un 70 % de las operaciones de ventas registradas en el ejercicio 2019. «Si llegamos al 70 % de ventas de la prepandemia sería un hito», ha manifestado. Uno de los motivos para ello es que se realizan muchas ventas de último minuto, ya que hechos como la aparición de nuevas variantes de la COVID-19 como la guerra en Ucrania generan mucha incertidumbre y hace que muchas personas no quieran comprar con mucha antelación. En este sentido, también ha comentado que se están realizando muchas compras con la opción de cancelación gratuita hasta unos días antes de realizar el viaje.

Los destinos más demandados por los ciudadanos de Baleares para pasar sus vacaciones de verano son los cruceros, principalmente al Mediterráneo occidental, los Fiordos y las Islas Griegas; seguidos de EEUU, gracias al vuelo directo con Nueva York, que comenzará a operar el próximo 3 de junio. Mulet ha explicado que también están vendiendo muchos viajes interislas gracias a los bonos que ha puesto en marcha el Govern. Tampoco faltan las capitales europeas y el norte de España. Principalmente se está vendiendo para los meses de junio, julio y agosto. Mulet ha destacado que los isleños ya han perdido el miedo a realizar viajes internacionales, aunque ha precisado que las vacaciones en las otras islas siguen triunfando, e incluso, podrían llegar a superarse las cifras récords del año pasado.

En relación al precio de los paquetes turísticos, ha asegurado que no se ha incrementado mucho pese a la subida de la inflación y el encarecimiento del combustible. «Ha subido como pasa todos los veranos, pero no se ha disparado», ha declarado. El presidente de Aviba ha recordado que la pandemia de la COVID-19 ha sido muy dura para las agencias de viaje, aunque ha subrayado que las de las Islas han resistido especialmente bien. No obstante, un 15 % se han visto obligadas a cerrar sus puertas. En este punto, ha asegurado que se trata de una cifra inferior a la de la media española.