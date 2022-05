La inestabilidad geopolítica actual, que se ha instaurado justo cuando el mundo comenzaba a recuperarse de la pandemia de la COVID-19, está teniendo su impacto en los mercados y la Bolsa española no es una excepción. Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, sostiene que «a pesar de ofrecer una rentabilidad negativa en el momento en el que estoy haciendo estas declaraciones, la Bolsa española, tomando como referente el Ibex, es de las mejores del mundo; este año lleva una caída del 3 %. Eso sí, hay que tener en cuenta que ha sido en los últimos años una de las peores bolsas del mundo». Preguntado por las pérdidas que pueden acumular los pequeños inversores, ha respondido que «es difícil» de saber «porque cada inversor tendrá una cartera determinada». Sí ha precisado que los que mejor hayan diversificado, con una cartera de inversión que combine sectores que lo han hecho relativamente bien como la energía, pero al mismo tiempo mantengan peso en tecnología pueden estar perdiendo entre un 7 % y un 10 %. Quien invierta sin diversificar, por noticias o por modas, pueden estar perdiendo más de un 20 %, si tenían mucho peso en empresas tecnológicas americanas que tan de moda están». De media, se puede decir que os pequeños inversores están perdiendo una media de un 7 % en Bolsa.

El último año negativo para la mayoría de bolsas fue 2018 cuando el Ibex cayó un 15 %, el EuroStoxx un 14 % o el S&P 500 americano un 6 %. «Puede que para algunos inversores haya sido peor 2020, el año de la COVID, en ese año el Ibex perdió otro 15 % y casi todas las bolsas europeas cayeron, sin embargo quien hubiera diversificado con las bolsas americana y asiática debieron ganar dinero».

Los inversores se preguntan cuándo cambiará esta situación, pero el director de Corredordefondos.com asegura que «es imposible marcan un momento de cambio de tendencia». En este punto, sostiene que «los inversores que tengan su dinero invertido a largo plazo diversificando en fondos y acciones de mucha calidad deben tener paciencia, ya que a largo plazo el conjunto de bolsas mundiales se recuperarán y generarán cuantiosas plusvalías. Pero aventurarse en un momento dado es difícil, se pueden buscar soportes técnicos en los principales índices y estos momentos muchos coquetean con ellos, por lo tanto podríamos estar ante mínimos, pero si no consiguen aguantarlos veremos más caídas».

Los valores más rentables

En relación a los valores más rentables, expone que «dejando de lado el sector armamentístico (llamado de defensa) que por criterios de inversión socialmente responsable no tenemos monitorizado, el mejor sector es el de la energía, no en vano los altos precios de las materias primas energéticas han sido aprovechado por los productores. En el lado opuesto vemos a la tecnología, especialmente a las empresas tecnológicas con más deuda y con pocos beneficios actuales». «Para hacernos una idea, las peores empresas del Ibex (que no tiene casi tecnología en sus componentes) están siendo Fluidra (-36 %) e Inditex (-25 %)» y, por el contrario, «la mejor es Repsol (+45 %). En el caso del EuroStoxx europeo la mejor es Bayer (+36 %) y la peor la tecnológica holandesa Prosus (-38 %). Langa precisa que «muy simbólicas son las mejores y peores del S&P americano (índice que tiene mucha representación): la mejor es Occidental Petroleum (+131 %) y la peor Netflix (-70 %).

¿Es aconsejable invertir en Bolsa?

Pese a las turbulencias, Langa considera que «cualquier familia debe tener siempre dinero invertido en bolsa, pero hay que hacer muchas matizaciones. Por una parte, tiene que ser la parte de los ahorros que no vayan a disponer durante los próximos 10 años. Por otra, se pueden tener inversiones en bolsa a plazos superiores a 3 años, pero en este espacio (entre 3 y 10 años) sí hay que poner sistemas de protección. Por último, deben diversificarse en varios fondos de inversión (si el inversor conoce acciones también puede recurrir a la inversión directa) de mucha calidad, de sectores y países diferentes.

Baleares, en particular, y España, en general, están a la cola del mundo e inversión en en bolsa respecto a patrimonio familiar. «Es uno de los motivos por los que la clase media se va diluyendo (no rentabilizan sus ahorros) y por los que sufren más en las crisis económicas». En este punto, ha argumentado que «las familias de otros países tienen más colchón porque los ahorros les han rentabilizado».