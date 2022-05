La prevención como antídoto del cáncer

Inca acoge el III Congreso de Personas con Cáncer y Familiares en Balears, que organiza la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y se desarrolla en la Fàbrica Ramis entre este viernes y este sábado. La primera parte de esta edición, que presentó la periodista Marian Romero, contó con un extenso programa y participación, desde ponencias, mesas redondas hasta actividades. El acto fue inaugurado por la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien dio las gracias a la AECC «por el trabajo realizado» y recordó que es la entidad privada que «más recursos destina a la investigación del cáncer». También estuvieron presentes el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y otras autoridades.

El presidente de la asociación, el doctor José Reyes, mencionó que uno de los objetivos de la entidad es «conseguir espacios sin humo». Es una erradicación que «no solo es positiva para los pacientes, sino para la sociedad, para que haya menos enfermos de cáncer en el futuro». El III Congreso invitó a Andrea Burón, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, además de formar parte del Servicio de Epidemiología y Evolución del Hospital del Mar de Barcelona, quien intervino con el tema La prevención del cáncer: baile de números, personalización y equidad. En su ponencia, hizo hincapié en los programas de cribado como medida de detección de la enfermedad. La doctora explicó cómo evitar su aparición y mencionó que «los factores de riesgo más relevantes están relacionados con el tabaco y la obesidad», entre otros. También reflexionó sobre las desigualdades económicas y sociales en los pacientes y se refirió a que «la equidad quiere decir ajustar las oportunidades según las necesidad de los pacientes» y eso es «apostar más para quienes lo necesiten».

«Mi madre me pidió que participara y no le puede decir que no», compartió Rosa Maria Tarragó, exregidora del PP de Inca, a quin hace un año le detectaron cáncer de esófago con metástasis en el hígado. Ella fue una de los cuatro pacientes que compartieron sus historias en la mesa redonda Afrontando el cáncer, moderada por el periodista Joan Carles Palos. «Comparto lo que he vivido con mi enfermedad con la esperanza de que pueda servirle a alguien que lo está pasando o lo pasará», dijo Rosa Maria. A Bel Lucero le detectaron un cáncer de tiroides hace tres años. Para ella, participar en estas jornadas es «muy importante porque a mí, en su día, hubo gente de la Asociación que me ayudó a aceptar mi diagnóstico y asimilarlo». Esta mujer detalló que le costó mucho asumir en poco tiempo una operación y la posterior medicación.

Su compañera de mesa Gloria Moragues ha padecido cáncer de mama dos veces, la primera fue hace 30 años y la segunda, ocho. «Al final, cuando te pasa, te sientes solidaria con el resto e intentas ayudarles para decirles que la vida tiene una cosa buena, y es que enseguida nos olvidamos de lo malo que nos pasó». En el caso de Pedro Pascual le diagnosticaron un cáncer dentro de la médula. Es un caso muy poco frecuente, que le tiene desde hace cuatro años en una silla de ruedas, a pesar de que lo afronta con ganas y aceptación. «Es mi primera vez en este congreso y estoy encantado de poder ayudar a los que nos escuchan, a que entiendan qué es tener cáncer». El acto culminó con la presentación de actividades y talleres, como musicoterapia hasta técnicas nutricionales para enfermos y sus familiares, donde los propios asistentes pudieron participar.