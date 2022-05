Més per Mallorca ha registrado en el Parlament una Proposición No de Ley para que la Cámara autonómica reclame al Gobierno central una revisión del ordenamiento jurídico que incluya la eliminación del delito de injurias a la Corona. Lo ha anunciado este martes el coordinador de la formación, Lluis Apesteguia, después de reunirse en Palma con el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras. La presentación de la iniciativa coincide con la votación, este miércoles, en el Senado, de una Proposición de Ley de ERC también en la línea de despenalizar las injurias a la Corona.

El texto de la iniciativa lamenta que el Estado haya vulnerado, por «priorizar la defensa y protección de la Corona» los derechos a la libertad de expresión, opinión y de recibir y dar comunicaciones «sin la injerencia de autoridades públicas». La PNL insta al Ejecutivo central a garantizar el derecho a la libertad de expresión y de información, así como a emitir una disculpa pública a las personas, medios de comunicación y colectivos que en las últimas décadas hayan visto «limitado o penalizado» su derecho a la libertad de expresión. Apesteguia se ha referido, precisamente, a que Valtònyc permanece exiliado «por este injusto delito», mientras el rey emérito ha podido regresar a España «siendo evidente que ha cometido faltas contra el conjunto de la población».

El líder de Més per Mallorca ha enmarcado la presentación de la iniciativa en una «defensa de la democracia» que coincide en el tiempo, por un lado, por la negación de la extradición e Valtònyc y, por otro, con el regreso de Juan Carlos I a España «sin que pueda ser procesado, no porque no haya cometido delitos sino porque el marco legal le protege». Junqueras ha recordado que una senadora de ERC es representante en la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y que en todos los ámbitos institucionales hay representantes de las formaciones que trabajan por las libertades de los ciudadanos de Baleares.

Ambos líderes han coincidido en la necesidad de seguir construyendo alianzas entre las dos formaciones para, en el Senado, el Congreso y el Parlamento Europeo, seguir impulsando iniciativas para mejorar la vida de los ciudadanos de Baleares. Por otro lado, a las 19.30 horas, el presidente de ERC participará, también en la capital balear, en una conferencia bajo el título 'Per un model econòmic MÉS social y MÉS humà'. La conferencia, que tendrá lugar en Ca n'Oleo, será presentada por la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, de la formación ecosoberanista.