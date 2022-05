Junqueras, en Palma: «Juan Carlos de Borbón vuelve bajo la sospecha internacional de enormes irregularidades»

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha denunciado en Palma el contraste que supone la vuelta del Rey emérito a España frente al exilio de Valtonyc o de otros cargos de ERC «por haber defendido la democracia y por haber defendido el derecho a voto». «Un ciudadano vuelve al Estado español bajo la sospecha de enormes irregularidades en la Justicia internacional y ese contraste clama al sentido común, a la dignidad democrática y a la honestidad de todos los ciudadanos», ha señalado.

Junqueras está en Palma para mantener diversas reuniones con Més, partido con el que ha formado una confluencia en las islas, y este martes pronunciará una conferencia. El líder de los republicanos catalanes ha comparecido junto al coordinador de Més, Lluís Apesteguia, quien ha anunciado que su partido presentará una proposición en el Parlament para pedir que se suprima del Código Penal el delito de injurias a la Corona. El Senado vota este miércoles una proposición de ley en este mismo sentido presentada por Esquerra.

Junqueras ha eludido contestar si las diferencias con el PSOE a la hora de valorar el regreso del Rey emérito tendrán consecuencias a la hora de que Esquerra siga apoyando a los socialistas. «Nosotros a quien damos apoyo es a los ciudadanos y, de vez en cuando, coincidimos con otros espacios políticos que hacen lo mismo. Ni damos apoyo ni negamos apoyo a un Gobierno en función de su color político, sino en función de si lo que proponen es útil para los ciudadanos», ha dicho.

«Nos parece que una de las cosas que son útiles para cualquier ciudadano y para el conjunto de la sociedad es la defensa de sus libertades fundamentales y de sus derechos básicos, entre ellos, el derecho a no ser espiado o el derecho a poder decidir sobre el futuro a través del voto. En estos ámbitos hay diferencias», ha precisado.

El presidente de ERC también se ha referido al hecho de que Baleares no haya conseguido nunca un diputado nacionalista en el Congreso. «Seguro que los primeros responsables somos nosotros mismos, que debemos seguir esforzándonos en llegar a la gente, parecernos a la sociedad a la que queremos representar y demostrar que somos útiles a los intereses de la sociedad», ha asegurado.

Lluís Apesteguia, por su parte, ha incidido en que su partido cree fundamental presentar una propuesta a favor de la democracia la misma semana en que los tribunales belgas han denegado la extradición «de un hijo de esta tierra», que no pude volver a Balears por el delito de injurias a la Corona. Para Apesteguia, este hecho supone un «agravio intolerable» porque la libertad de expresión «nos atañe a todos y debemos defenderla con la máxima contundencia».

Ha destacado que, por contraste, el Rey emérito ha podido volver «de su exilio voluntario» y no será procesado, «no porque no haya cometido delitos, sino porque el marco legal le protegía». «Nosotros defendemos un marco legal que no sirva de impunidad para nadie», ha añadido.