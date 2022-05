Presidió el Congreso de los Diputados en la legislatura más breve de la democracia (entre enero y julio de 2016), ha sido el único lehendakari socialista de la historia, es diputado por Vizcaya y, este jueves, participó en un acto del PSIB para conmemorar junto a la presidenta balear, Francina Armengol; la presidenta del Consell, Catalina Caldera y el alcalde de Palma, José Hila, los 130 años de la agrupación socialista de la capital balear.

El PSOE y el PNV son los únicos partidos que se mantienen desde hace más de cien años.

—Y el PSOE nació antes, somos el partido con más historia, aunque los del PNV se enfaden cuando se lo recuerdo. Sí, somos los dos únicos partidos de la actualidad que mantienen sus siglas y los mismos valores. Los del PSOE son muy sólidos, somos el partido de las clases medias y de los trabajadores. Con el tiempo hemos ido adoptando los valores de la izquierda. También nos identificamos como feministas en nuestros estatutos desde el último congreso.

Mójese. ¿Sobrevivirá el PSOE a la monarquía en España?

—Estoy convencido de ello. Supongo que la pregunta tiene que ver con el circo mediático que vivimos estos días con el rey emérito. Si me lo pregunta por eso, estoy por decir que igual la monarquía no se sobrevive a sí misma.

¿Por Juan Carlos I?

—Porque el rey emérito no le hace ningún bien al Rey actual. No tiene ninguna condena, efectivamente. Pero es que sus causas han prescrito. Este país espera, necesita que dé ciertas explicaciones y que no venga sólo de regatas. Tiene que dar explicaciones por el bien de la monarquía y de la democracia.

¿Usted cree que veremos en un tiempo no my largo la Tercera República en España?

—Lo importante de la república son los valores: la fraternidad y la solidaridad. Y a pesar de que el republicanismo va unido al PSOE, hay que precisar que fue la monarquía, la monarquía parlamentaria, la que representó esos valores. El debate sobre monarquía o república no es ahora una prioridad del PSOE.

¿Supondrá algo para la historia la breve legislatura en que presidió el Congreso?

—Fue el inicio de un tiempo nuevo. Pasamos del bipartidismo a un nuevo arco parlamentario con más partidos. Eso obliga al entendimiento y ningún partido puede ya gobernar solo. Aunque en Balears ya tienen experiencia en gobiernos de coalición, el de ahora es el primero de ámbito estatal en España. Y también es una novedad en Europa: es la primera coalición de dos partidos de izquierda. En otros países, las coaliciones son de dos, o incluso tres, partidos de ideología distinta. ¿Que hay diferencias y sensibilidades diferentes en el Gobierno actual? Claro que las hay, pero las diferencias de negocian y se llega a acuerdos.

Ahora es diputado. ¿Los plenos del Congreso se parecen más a lo que pasa en la calle o a lo que reflejan las redes sociales?

—Es que, por desgracia, hay muchos políticos que sólo van al Congreso a buscar likes en Twitter. Parece un concurso. Y puede suceder que la calle se convierta en un reflejo de los que los políticos llevan a Twitter. Si una formación de extrema derecha, que además está ayudada por el PP, dice barbaridades como gobierno ilegítimo, o que este es el peor gobierno de la historia incluidos los del franquismo, eso hace que haya mucha gente en la calle en contra del Gobierno. Y eso no es política, eso es más propio del circo romano.

¿Y cuál es la solución?

—Pues hay que cambiar la manera de hacer política. Y quienes de verdad creemos en la política y no en es espectáculo, tenemos que aislar a los que sólo saben recurrir al insulto y a la descalificación. Aquí, a diferencia de lo que sucede en otros países de Europa, es la derecha la que blanquea a la extrema derecha. Y eso es una desgracia.

¿No ha cambiado el PP con Alberto Núñez Feijóo?

—La verdad es que pensé que iba a marcar distancias con la etapa anterior. Coincidimos cuando yo fui lehendakari y él presidía el Gobierno de Galicia. Pensé que en una semana iba a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial o que no se pondría de perfil ante los pactos con la extrema derecha o con los nuevos datos sobre la corrupción del PP. Pero no ha cambiado nada. Es más de lo mismo.

¿Pedro Sánchez tiene cuerda para acabar la legislatura?

—Para acabar esta legislatura y la siguiente, como mínimo. Una cosa es el ruido y otra es la realidad.