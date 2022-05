Mallorca está viviendo este jueves un día de calor sofocante, ya que el termómetro ha superado los 30º en muchos puntos y ha sido el día más caluroso en lo que va de año. La delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha informado que en el aeropuerto de Palma se ha llegado a los 33º. Aunque no se trata de un récord histórico, sí es uno de los valores más altos que se han alcanzado desde que hay registros; exactamente es la segunda más alta de este siglo y la cuarta desde que se contabiliza. El récord son los 35º del año 1954. «Es una temperatura anormalmente alta para un mes de mayo», ha manifestado.

También ha destacado que en Binissalem se ha llegado a los 32,2º y a los 31,8º en Santa Maria. Otros puntos en los que se han superado los 30º son la UIB, Llucmajor, el aeropuerto de Son Bonet, Sineu y Porreres. La delegada de la Aemet ha precisado que se trata de valores a la sombra, por lo que «al sol es superior el valor y la sensación». «El calor del verano llega en primavera», ha añadido. La humedad está entre 30 y 35 por ciento, por lo que no es elevada.

El Palma se ha llegado a los 32º al sol.

No obstante, Guerrero ha dejado claro que no se puede hablar de ola de calor en la Isla porque para ello es necesario que haya «tres días consecutivos con temperaturas máximas anormalmente altas, es decir, mayores o iguales de 36º y en varios lugares de Mallorca». La previsión del tiempo para los próximos días no contempla este escenario. En la Península, en cambio, si se esperan temperaturas que pueden superar los 40º.

Algunas personas han paseado casi en bikini.

Este próximo fin de semana se espera que sea bastante caluroso en Mallorca, ya que seguirán subiendo las temperaturas. Así, el domingo se podría llegar a los 37º en algunos puntos de la Isla, según el pronóstico del tiempo de la Aemet. No obstante, la semana que viene comenzarán a bajar las temperaturas y el calor sofocante dará una tregua.