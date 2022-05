Transportistas y hoteleros exigen a Madrid más policías en el aeropuerto

Transportistas y hoteleros exigen al Gobierno central más policías en el aeropuerto de Palma, ante los problemas que se vienen sucedido desde principios de mes en las zonas de controles de adunas de Son Sant Joan. La patronal FEHM ya solicitó en su día a la Delegación del Gobierno que se adelantara la Operación Verano a junio y no esperar a julio, dada la evolución del tráfico aéreo y movimiento de turistas en todas las zonas vacacionales de Mallorca y resto de islas.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Baleares ha denunciado los «grandes retrasos» y colas en los controles de fronteras de Son Sant Joan este mes, lo que supone el continuo retraso en la recogida de maletas y la llegada de los turistas a sus hoteles. En un comunicado, el SUP advierte que los policías no quieren venir a trabajar a Baleares porque no compensa el plus de insularidad frente a la carestía de la vida en las Islas. «Los grandes perjudicados de la falta de policías son los ciudadanos y los turistas», indica el SUP.

Hoteleros de Mallorca y transportistas coinciden en señalar que todo lo que incida negativamente en la imagen turística, más en una temporada tan competitiva como la actual, «va a ser determinante». El sindicato SUP, en este sentido, resalta el trabajo que realiza el personal policial destinado en el aeropuerto de Palma, «ya que si no fuera por ello, el aeropuerto se colapsaría». Los touroperadores alemanes, principalmente británicos por el ‘Brexit’, exigen a la Administración española competente que ponga todos los medios necesarios para subsanar los problemas que se han detectado en los controles de aduanas, que afectan de manera especial a los turistas británicos. AENA intenta agilizar al máximo todos los procesos operativos, pero para ello los controles de pasaportes deben contar con mayor número de efectivos para agilizar los trámites.