En el marco de la eMallorca Experience Week, Fàbrica Ramis será escenario los días 2 y 3 de junio del eForum, que, con el título Juntos en el viaje hacia la sostenibilidad, abordará, como tres ejes principales, la apuesta por una transición ecológica y energética efectiva, un diseño eficiente de las ciudades que incluya la movilidad y la puesta en marcha de mecanismos circulares en el sector turístico. Las introducciones y presentaciones de los ponentes correrán a cargo de Arturo Larena, José Mañas, Jesús M. González y Antoni Riera.

Arturo Larena, director de EFE verde

Con una larga trayectoria como periodista ambiental, Larena considera que «iniciativas como la del eForum son muy importantes porque contribuyen a crear una cultura ambiental en la sociedad. La sostenibilidad, la biodiversidad y el cambio climático ya forman parte de la agenda informativa y del debate social. Ya no se entiende el desarrollo si no es sostenible y si no respeta la naturaleza. Además, el cambio climático ya está aquí y la ciudadanía demanda información al respecto». Larena destaca que «la guerra de Ucrania ha puesto sobre el tapete, aún más, el cambio de modelo energético y el potencial de las renovables».

José Mañas, ceo y fundador de wireless dna

Mañas va a poner cara a un proyecto pionero en las Islas llamado a marcar tendencia en la apuesta por la economía circular. Su empresa lleva años trabajando en líneas de productos vinculados con la sostenibilidad. En este caso, se trata de la creación de una línea de contenedores para pesaje de residuos y su trazabilidad a tiempo real, de manera que se pueda verificar su procedencia, algo que no es nada sencillo. «Las cadenas hoteleras ya se han unido al proyecto y también los ayuntamientos», señala para explicar que se está ultimando la compra de la nave que se convertirá en la fábrica de unos contenedores con los propios residuos que genere o se encuentren en la Isla, «como podrían ser los plásticos del mar». Ese es el espíritu de un proyecto «con el que no buscamos rentabilidad, no vamos a ganar dinero con esto, lo ganamos con otras cosas. Aquí hay un componente puramente idealista».

Jesús M. González, catedrático de geografía-UIB

González subraya la necesidad de introducir, como hace eForum, «el debate de la sostenibilidad en la ciudad. Generar este debate entre la ciudadanía es muy importante, especialmente en Balears, y es relevante que se haga fuera de Palma». Para González, «para la sostenibilidad urbana es fundamental el concepto de ciudad compacta, no extendida. Y la sostenibilidad de la movilidad es muy dependiente de los modelos de ciudad. No ganamos nada si es necesario coger el coche para ir a un centro comercial, aunque el vehículo sea eléctrico. En el modelo anglosajón, el coche era el elemento que condicionaba el modelo de ciudad. En un modelo sostenible, los coches no van a llegar al centro urbano y los comercios no se van a arruinar por ello. Al contrario».

Antoni Riera, director de fundació impulsa

La suya está siendo una de las voces más escuchadas de Balears en el debate sobre la circularidad. Entre los efectos secundarios que ha dejado la pandemia, se cuenta también un impulso decisivo a determinadas «megatendencias» –como las bautiza Riera– o paradigmas de futuro que han llegado para quedarse. La circularidad es solo una más, pero es la que más encaja en la idiosincrasia de Balears y la que debe erigirse como punta de la lanza de los nuevos tiempos. «El impulso de las megatendencias es solo consecuencia de los cambios acelerados que ha introducido la COVID: circularidad, descarbonización, robotización, digitalización... Son vías de progreso para poder prosperar como sociedad». Todas esas vías están conectadas, pero cada territorio debe optar por las que mejor se ajusten a sus características. En ese sentido, se espera que la planta hotelera de las Islas sea el «laboratorio» del salto hacia la circularidad. La hostelería debe jugar un papel clave para lograr el objetivo fijado: que Balears sea «el primer destino circular del mundo».