El 40 % de las gasolineras de Baleares no han cobrado el anticipo de la bonificación de los 20 céntimos que ha aprobado el Gobierno de España para hacer frente al encarecimiento de los combustibles. Así lo ha denunciado el presidente de la Federación de Estaciones de Servicio de Baleares, Joan Mayans, que se ha mostrado muy crítico con el Ejecutivo central. En este sentido, ha asegurado que no se han producido cierres temporales en las estaciones de servicio de las Islas gracias a los créditos ISBA a crédito cero que aprobó el Govern.

Mayans ha argumentado que la situación es «insostenible», ya que estas empresas tienen que adelantar de media entre 40.000 y 50.000 euros mensuales y ha advertido que esta cifra irá a más a medida que vaya aumentando el número de turistas puesto que habrá más consumo. La bonificación estará en vigor hasta el próximo 30 de junio, aunque se está hablando de la posibilidad de prorrogarla, si bien podría ser con otras condiciones.

El presidente de la Federación de Estaciones de Servicio de Baleares también ha criticado que no hay unanimidad de criterio a la hora de exigir la documentación para solicitar el denominado anticipo. Así, a algunas gasolineras se les están reclamando los contratos con las petroleras, facturas de compra, etc. «Esto enreda mucho el pago», ha recriminado, al tiempo que ha lamentado que no haya unanimidad de criterio en este proceso.

A su modo de ver, la manera en la que se ha articulado esta bonificación es una «auténtica chapuza», ya que tampoco se paga con el anticipo el 100 % del descuento; sí están a favor de que «se amortigüe la subida del precio de la gasolina y del diésel». Cabe recordar que se adelanta el 90 % de lo facturado en el mismo periodo del ejercicio anterior. En este punto, ha destacado que el año pasado había muchas restricciones de movimientos derivadas de la pandemia de la COVID-19; el turismo era mucho más reducido que este ejercicio.