El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado públicamente este martes la escasez de personal en el aeropuerto de Palma y ha asegurado que esto provoca «grandes retrasos» en los controles de fronteras. En un comunicado, SUP ha asegurado que «los policías no quieren venir a trabajar a Baleares y los grandes perjudicados son los ciudadanos y turistas que visitan las Islas». «La primera imagen de los turistas al llegar a nuestras islas es esa, demoras, largas colas y descontrol en las fronteras españolas», han lamentado.

El sindicato ha indicado que la implantación del Brexit ha agravado esta situación al tener que controlar en fronteras al pasaje británico. Según han declarado, hasta ahora y a consecuencia de la pandemia, «se podía soportar la presión de turistas» pero la situación ya ha cambiado mientras ellos continúan con el mismo personal. Por ello, la semana pasada solicitaron más personal para Baleares en la reunión del Consejo de Policía. «Aumentaron las plazas ofertadas para las plantillas de Mahón y Manacor, pero en Palma quitaron nueve», han indicado. Finalmente, SUP ha agradecido el trabajo que realiza el personal policial destinado en el aeropuerto, «el gran valor de nuestra organización policial». «Si no fuera por ellos, el aeropuerto colapsaría», han destacado.