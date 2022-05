El PI se limitará a apoyar los puntos pactados y no secundará la disposición de la ley turística que alude a la moratoria. Así lo dejó claro Josep Melià, igual que precisó algo parecido la portavoz de Cs, Patricia Guasp. La también coordinadora del partido en las Islas dijo que podrían llegar a aprobar algún punto. Desde el Govern se intenta organizar para los próximos días una reunión con Cs parecida a la que se alcanzó con el PI y la federación hotelera. La idea es que PP y Vox queden como «los que no han aceptado nada».

El PP no ha cambiado de estrategia y este martes Antoni Costa preguntará a la presidenta Armengol en el pleno. «Este modelo pone en riesgo 90.000 plazas de alquiler vacacional», enfatizó. El Grupo Popular ha planteado una enmienda a la futura ley turística, que confía en que pueda ser aprobada o transaccionada, donde se reivindican, entre otras cuestiones, que la zonificación no afecten a determinadas plazas y que estas no se retiren del mercado. Esta cuestión también está en el punto de mira de Pi y Cs. «El PP no aceptará jamás una ley turística, en la que haya una moratoria, ni un decrecimiento de plazas, porque consideramos que esto define un modelo perjudicial para los ciudadanos y empresas», dijo. Y añadió que esta y otras leyes del Pacte serán modificadas cuando formen Govern.

Población flotante

Més per Mallorca vinculó este lunes con el turismo la necesidad de que el Gobierno estatal recoja la variable «población flotante» en el sistema definitivo de financiación. De momento no está, aunque el Gobierno estatal dice estar dispuesto a considerar «población ajustada». Según el diputado Joan Mas, el incremento de la población durante la temporada de verano existe y consume los recursos de las Islas. «La población flotante, genera un impacto y hace uso de nuestros, ya justos, servicios públicos. Genera un impacto en nuestro entorno y en nuestra economía que no se paga ni se compensa con el dinero que dejan los turistas. Así lo reflejan todos los indicadores y estudios realizados», enfatizó. El diputado celebró que se agilice el cobro de servicios sanitarios que se presta a los turistas en Baleares.