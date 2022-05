El calor llega esta semana a Mallorca. Así lo ha avanzado este lunes el portavoz adjunto de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili. En este sentido, ha precisado que hacia finales de la semana se podría llegar a los 35º-36º en el interior de la Isla. Se trata de valores más propios del mes de julio que de mayo; lo habitual en esta época del año son 25º en el interior y 24º en la costa.

Cabe puntualizar que en las zonas costeras no hará tanta calor; el mercurio no pasará de los 26º-27º. Gili ha explicado que este calor, propio de los meses estivales, está motivado por la entrada de aire africano. No obstante, no nos afectará tanto como a la Península, donde se puede llegar a los 40º en los próximos días. Además, ha asegurado que en el caso de Mallorca no es correcto hablar de ola de calor. También ha adelantado que para este jueves y viernes se espera la llegada de polvo en suspensión.

La previsión del tiempo en Mallorca para este martes, 17 de mayo, indica cielos poco nuboso o despejados con algún intervalo de nubes bajas hasta la mañana; también se esperan brumas y bancos de niebla. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o las nocturnas localmente en descenso. El viento estará en calma o flojo de dirección variable con brisas costeras.