La coordinadora de Ciudadanos Baleares y portavoz parlamentaria de la formación, Patricia Guasp, ha criticado en el Parlamento Europeo (PE) «los múltiples atropellos lingüísticos por parte del Govern de Armengol» que, bajo su juicio, «han culminado en una ley educativa» que afecta «a los derechos de los alumnos y las familias de las Islas». «El 50 por ciento, al menos, de horas lectivas será en catalán, no establece un mínimo para el castellano y deja en manos de los centros la libertad de imponer la inmersión lingüística», ha lamentado Guasp.

En este punto, ha considerado que se «están incumpliendo reiteradamente las sentencias del Tribunal Supremo, que deben garantizar el 25 por ciento de horas lectivas y una asignatura troncal en castellano». Asimismo, la coordinadora de Cs Baleares ha censurado que el Govern, «con la omisión del Gobierno de Pedro Sánchez, utilice la educación como herramienta para construir un modelo identitario como se ha hecho en Cataluña». En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo y eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, quien ha señalado que «la UE no puede permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda, a los que se discrimina, y que España mire hacia otro lado».

En este sentido, ha sostenido que, «si los gobiernos regionales, que tienen mucho poder en España, no están aplicando los derechos fundamentales, debería ser el Estado español quien lo solucione, pero no es así». Por su parte, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha destacado que su formación tiene «el reto de defender los derechos y libertades que están siendo amenazados con gobiernos que miran a otro lado». «Los derechos son de los alumnos, no de las lenguas, que tienen que servir para construir, no para dividir a los ciudadanos», ha concluido.