Una carta para Putin

«Hola, señor Putin. Aunque tenemos entre 7 y 8 años estamos muy preocupados por la guerra, porque miles de personas se están quedando sin hogar y sin familia. Por favor, deje de matar inocentes». Estas palabras, consensuadas y escritas por los alumnos de 2ºA de Primaria del CEIP Rafal Vell de Palma, forman parte de una carta enviada el viernes a los consulados de Ucrania y Rusia, ubicados en Barcelona.

«En esta escuela aprendemos a solucionar los problemas hablando y llegamos a un acuerdo. Por eso, le pedimos que usted también lo haga y que haya paz, alegría y convivencia entre todos los pueblos del mundo», prosigue la misiva, que incluso cita a Antoine de Saint-Exupéry: «Como hemos aprendido en el cuento de El principito, lo esencial es invisible a los ojos».

Los alumnos insisten a Putin que reflexione sobre la carta. «Por eso le enviamos nuestros deseos de paz y amor en nuestros dibujos», insisten, y dan las gracias por adelantado al mandatario ruso por leer la carta: «Adiós y esperamos que se cumplan nuestros deseos», finalizan. Debajo del texto, se pueden ver todas las firmas de los estudiantes.

Los alumnos posan con la carta.

La profesora y tutora del grupo, Llum Got Ramis, explica a este diario que la iniciativa surgió de ellos. «En esta escuela no usamos libros de texto para impartir las materias; usamos noticias para trabajar las asignaturas y hace unas semanas tratamos el tema de la guerra en Ucrania», comenta Got. Algunos de los niños están muy preocupados e incluso preguntan si pueden caer bombas en Palma.

«Un grupo de 6º de Primaria hizo una performance contra el conflicto», continua Got, y añade que eso inspiró a sus alumnos, que se mostraron muy «entusiasmados» por hacer alguna acción al respecto. «Me dijeron que querían enviar una carta a Putin», afirma la profesora, que aprovechó para trabajar el tema como un taller de lengua castellana, pues los niños pidieron escribirla en este idioma. Entre todos, y en diferentes grupos, se decidió qué poner en la carta, que pasaron a limpio antes de enviarla.