Padre Javier Monserrat: «Si no se hacen obras en Montesión, en unos años no habrá colegio ni nada»

La semana pasada se conoció la iniciativa de la plataforma Salvemos Montesión, crítica con el proyecto de rehabilitación de la iglesia y el colegio. Este último se convertirá en residencia de la tercera edad. El padre superior de los Jesuitas de la Isla, Javier Monserrat, insiste que las obras salvarán el edificio de la ruina.

¿Qué opinión le merece la recogida de firmas de la plataforma Salvemos Montesión?

—Quiero dejar claro, de parte mía y de otras personas de la Compañía deJesús, que esta plataforma nace por un enorme cariño a Montesión. Pero el proyecto de renovación es un avión que ha despegado hace dos años y no se puede parar.

¿Qué objetivo tiene la rehabilitación de Montesión?

—La plataforma tiene un eslogan: SalvemosMontesión. Precisamente la compañía de Jesús en Mallorca, desde hace casi tres años ha ido planeando salvar Montesión. Estamos convencidos de que se preocupan de buena fe, pero la plataforma pide que no cierre el colegio de Montesión y no se cierra, ni en su sede en Palma ni la de Son Moix. Tampoco hay ninguna intención de suprimir la actuación docente y educativa que se llevará a cabo en Palma. Seguirá siendo la sede oficial del colegio y habrá actuaciones escolares. La salida aSon Moix, prevista en 2024, supondrá una mejora de la docencia y entonces se transformará el resto del colegio, que se convertirá en una residencia de la tercera edad, pero todavía no hay planos ni acuerdo con ningún operador.

¿En qué consiste el plan de mejora del conjunto arquitectónico?

—En salvar la parte física del colegio del hundimiento y, en algunos puntos, de la ruina. No tiene nada que ver con la docencia: es la supervivencia física de Montesión. Si esto no se resuelve, en unos años no habrá docencia ni nada. En muchos puntos el conjunto deMontesión está en ruina.

¿Tienen informes que avalen dicha situación ruinosa?

—Encargamos un estudio de la facultad de Arquitectura de Barcelona especializada en el cálculo de estructuras de edificios antiguos y los pesos de la iglesia de Montesión están descompensados. La iglesia está desplazándose hacia la calle del Vent y la fachada. Hay una grieta que va desde la fachada al presbiterio y recorre toda la bóveda. Es una situación graveque requiere una solución arquitectónica a medio plazo. Se hizo una ITEen los años 2019 y 2020 y el dossier del Ajuntament tenía más de 300 páginas con deficiencias que requieren la reparación que afecta a terrazas, fachadas, vigas con aluminosis y el salón de actos.

¿Cómo surgió la idea de la rehabilitación y la transformación de Montesión?

—La idea salió de Madrid, de la Compañía deJesús. Se propuso construir el centro educativo de Son Moix, restaurar las zonas históricas y crear una residencia de ancianos. El proyecto ya se explicó a principios de 2020 y hubo aceptación. En otros casos hubo manifestaciones nostálgicas porque querían que siempre fuese el colegio Montesión. Tras una larguísima deliberación, el proyecto fue aprobado por el Vaticano. La financiación tendrá diferentes fuentes: la mayor parte la pondrá la Compañía de Jesús para la construcción del nuevo colegio en Son Moix y la restauración de la parte histórica. Para la parte del colegio se llegará a un acuerdo con un operador privado para que realice la rehabilitación y obtenga el beneficio del uso durante un número determinado de años.

Miembros de la plataforma señalan que el empresario Víctor Madera gestionará la residencia de ancianos que irá en el colegio.

—No hay contrato hecho. Han entrado en liza diversas empresas como Caser, Mapfre, Santa Lucía... Todo son rumores. Ahora ha salido el nombre de Víctor Madera, pero no tengo ninguna información de que vaya a ser el operador. No se hará público hasta que no se llegue a un acuerdo.Todo lo que sean especulaciones previas...