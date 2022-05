La plataforma contra los megacruceros ha calificado el acuerdo del Govern y CLIA de «interesado y poco ambicioso». Así lo ha expresado el colectivo en una rueda de prensa antes de embarcarse en el velero Rafael Verdera, para llevar a cabo una acción reivindicativa para recibir al crucero más grande del mundo, el Wonder of The Seas, que hace parada por segunda vez este mes de mayo en Palma.

«Un buque que sobrepasa por siete la altura de la Seu, que desembarca durante unas horas miles de personas en las calles del centro Palma, que contamina casi diez veces más que todos los coches de Palma juntos, y que genera 2.000 toneladas de residuos al día. Es un turismo insostenible, un turismo totalmente fuera de escalera», han reivindicado desde la plataforma. Noticias relacionadas El mayor crucero del mundo se estrena en el puerto de Palma La semana pasada se firmaron los acuerdos entre las navieras y el Govern para limitar a tres diarios la llegada de cruceros a Palma. La plataforma considera que tres cruceros al día «es mucho más de lo que nuestra ciudad puede soportar». Y añaden: «Nosotros hace tres años que decimos que el límite está en un un megacrucero al día. Pero este lunes, frente al Wonder of The Seas, matizamos: no queremos ningún super-mega-crucero en nuestra ciudad. La industria turística parece no tener límites, ni capacidad para autorregularse, ya que siempre encontrará formas de crecer y en alianza con las instituciones para legitimarse». La Plataforma contra los megacruceros exige transicionar a un modelo de turismo de cruceros diferente, «respetuoso con el medio ambiente y el territorio, con los habitantes de la ciudad y con los propios turistas». «Hoy volvemos a embarcarnos en el velero más antiguo de España para ir a decirle al mayor crucero del mundo que no lo queremos en ciudad», han asegurado.