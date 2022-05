Ni los MIR quieren quedarse en la Atención Primaria

Apenas la mitad de los estudiantes MIR que escogieron hacer la especialidad de Medicina de Familia se quedan a trabajar, al terminar la formación, en un centro de salud de Mallorca. «Es penoso que no lleguen al 50 % los médicos que se quedan en Primaria, habiendo elegido esta especialidad, es lo que pasa desde hace varios años. El diagnóstico lo comparte tanto el IB-Salut como la consellera y la pregunta es ¿por qué se van y a dónde se van?», advierte el presidente del Sindicato Médico en Balears, Miguel Lázaro. Desde Simebal dicen conocer la respuesta: «la Primaria está ahora en un grado muy desincentivador, que quema a los profesionales. No están a gusto y eso repercute en su relación con los pacientes. Evidentemente, después de cuatro años haciendo la especialidad, los MIR se dan cuenta de la dinámica que existe y se van», explica Lázaro, quien asegura que «es un fracaso muy importante de la conselleria no haber puesto en marcha estrategias para dignificar, incentivar y cuidar la Primaria».

La consellera de Salut, Patricia Gómez, explica que hay un plan de choque a nivel nacional que pasa por crear nuevas facultades de Medicina y fidelizar a los residentes. «Ahora nos estamos entrevistando con los que terminan la formación este año para que se queden», confirma. Y si en algo ha trabajado este Govern es en la creación de más plazas de formación especializada. Sólo en Atención Primaria se ha pasado de 27 plazas para residentes en el año 2019 a 50. El problema es que, a medida que terminan, prefieren irse a urgencias hospitalarias, al 061 o a otro destino. «Huyen porque con cuarto años algunos ya están casi quemados y eso redunda en que no hay sustitutos y repercute en la calidad sanitaria y en el desgaste de Primaria», lamenta Miguel Lázaro. La consellera Gómez defiende que se trabaja en mejoras laborales con los sindicatos. «Estamos dispuestos pero debe hacerse con moderación sobre el presupuesto», explica. «Hemos llegado a tener a 3.000 personas más contratadas por la pandemia y nuestro compromiso es mantenerlos. Si contratas más no puedes subir el sueldo a los que ya están trabajando», alega y recuerda que la mitad del presupuesto sanitario es para pagar nóminas. El Simebal se queja de que «hace tiempo que se están moderando» en las negociaciones y señala que «hay médicos de Primaria que no cobran por actividades asistenciales que hacen, además no se ha actualizado el precio de las tarjetas sanitarias y el sueldo de los coordinadores no incentiva por eso muchos son interinos... Hoy por hoy la situación sigue expulsando a los profesionales y eso es grave». Listas de espera El doctor Lázaro responde así a las declaraciones que la consellera realizó sobre la situación de las listas de espera. Y es que más allá de la Atención Primaria, Baleares es la comunidad que cerró 2021 con menos pacientes pendientes de una operación pero a su vez, donde más tiempo hay de demora media que sería lo más «importante», dijo Gómez. En este sentido, la titular de Salut confirmó que el plan de choque para reducir las listas ya está en marcha y recordó la capacidad que se tuvo de 2015 a 2019 para reducir este tiempo. Sin embargo, la pandemia sigue condicionando el servicio, «todavía hay que suspender actividad ordinaria si hay trabajadores aislados por COVID», recordó.