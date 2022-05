La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado este martes en el pleno del Parlament, sobre los 7 chiringuitos de playa cuestionados por la Demarcación de Costas ha afirmado: «Supongo que eso no pone en riesgo la economía de Baleares pero no es mi competencia». Armengol ha atribuido este martes a la falta de personal y a problemas entre la Demarcación de Costas y los municipios el retraso en las instalaciones y servicios de las playas de Baleares y ha reclamado que las competencias de Costas se cedan al ejecutivo autonómico.

El portavoz del PI, Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha preguntado a Armengol en el pleno si considera que las playas deben disponer de instalaciones de temporada adecuadas y autorizadas al inicio de la temporada turística, para lo que los poderes públicos «deben hacer los deberes y las autorizaciones deben darse en plazos razonables». Melià ha criticado que a principios de mayo haya playas de Baleares sin autorización.

«Esto es una vergüenza impresentable», ha proclamado. Aunque es competencia de la Demarcación de Costas, el diputado del Pi ha advertido de que el informe de la Conselleria de Medio Ambiente «no ayuda mucho a que las instalaciones de temporada estén a tiempo» y hace falta «eficiencia y agilidad». Armengol ha coincidido en que las instalaciones de las playas «tienen que estar en tiempo y forma», pero ha precisado que la llamada ley Montoro «creo un problema grave a la administración local, autonómica y estatal».

La presidenta ha asegurado que en esta cuestión hay dos administraciones clave, porque los ayuntamientos «deben presentar los proyectos en tiempo y forma y a veces no sucede así, por un problema de personal y porque tienen dificultad para actualizar plantillas, y también hay un problema de personal en la Demarcación de Costas». Armengol ha asegurado que Baleares requiere más personal de la administración del estado porque «es ineficiente en algunas cosas», entre ellas el asunto de las playas, en el que Baleares no tiene ninguna competencia vinculante, ha recalcado la presidenta.

«Creemos que lo podemos hacer mejor, estamos convencidos de que la competencia de Costas ha de venir al Govern porque lo gestionará mucho mejor de lo que está pasando con la Demarcación de Costas que tiene una problemática de personal y de retrasos que no ayudan a la competitividad de las islas», ha reivindicado. Melià cree que «no es difícil hacerlo mejor» porque el sistema actual no funciona y ha insistido en que «todas las autorizaciones deberían estar dadas antes de marzo». «Tampoco ayuda que se tenga la sensación de que su Conselleria de Medio Ambiente va en contra de los chiringuitos y de cualquier instalación que no sea desmontable en las playas», ha advertido. Armengol ha reiterado que este año en las instalaciones temporales ha habido problemas entre Costas y municipios y ha defendido que la Conselleria de Medio Ambiente ha actuado en los espacios naturales protegidos que «no deben tener según qué actividad», siguiendo la legislación.

El portavoz de Vox, Jorge Campos, ha reprochado a Armengol que, en su «cruzada contra el turismo», su «nuevo objetivo», tras los cruceros y el alquiler vacacional son los chiringuitos y ha criticado que vaya a dejar sin licencia a siete. Sobre si las políticas medioambientales son contraproducentes para el crecimiento económico, Armengol ha dicho que la actual es una temporada récord en la que está creciendo la economía balear. «Gracias a las políticas del Govern y al diálogo social que usted denosta», le ha dicho al diputado. Campos ha culpado a Armengol del cierre de chiringuitos y restaurantes de playa porque la Conselleria de Medio Ambiente está remitiendo informes a Costas «para que estos no concedan las licencias para regenerar el ecosistema de playas que no está dañado».

El portavoz de Vox ha defendido que esos negocios son familiares y suponen una oferta complementaria de calidad y ha advertido de que al cerrarlos se destruyen «más de cien puestos de trabajo de un plumazo». Según Campos, proteger los espacios naturales es compatible con la actividad económica. Armengol ha asegurado que los datos de empleo «reflejan claramente que es compatible las medidas que adopta el Govern con la creación de más ocupación y empleo de calidad». En cuanto a la actuación concreta de la Conselleria de Medio Ambiente en espacios naturales ha dicho: «Supongo que eso no desmonta la economía de la comunidad autónoma».

Sobre los 7 chiringuitos en cuestión por la Demarcación de Costas ha afirmado: «Supongo que eso no pone en riesgo la economía de Baleares pero no es mi competencia». «La realidad es que estamos liderando el crecimiento económico de toda España y que uno de cada seis puestos de trabajo que se crean en España se crea en Baleares», ha dicho Armengol. Sobre los chiringuitos, se ha referido a los lugares donde Vox gobierna, le ha remitido a los datos de empleo de Castilla y León y le ha pedido que explique «que es si no un chiringuito tener un vicepresidente sin ninguna función».