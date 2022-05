El embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott, que ha sido recibido este lunes en audiencia por la presidente del Govern, Francina Armengol, valora muy positivamente el balance de la Semana Santa en Mallorca por los datos de llegadas de turistas procedentes de su país a Mallorca.

Elliott, que estuvo acompañado por el cónsul general británico, Lloyd Millen, y la vicecónsul Lucy Gorman, anunció que tras lo ocurrido en Semana Santa «espero una temporada de verano muy activa y prometedora, a pesar de los pequeños escollos que puedan existir con los pasaportes, de ahí que nuestras previsiones son llegar a las cifras de 2019».

Así lo ha afirmado el diplomático británico en una rueda de prensa, que ha ofrecido tras mantener una reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol, para hablar sobre la situación de los residentes de Gran Bretaña en Baleares y el trabajo que hacen los turoperadores británicos contra el turismo de excesos. Preguntado por los problemas que se puedan encontrar los visitantes de Reino Unido en su llegada a Baleares con la presentación de pasaportes y las dificultades que tiene la Administración británica para su expedición, Elliot ha dicho que «confía en que esto no sea un desincentivo, aunque celebro que se discuta sobre este pequeño pequeño escollo y no de problemas más grandes». Preguntado sobre si espera que turistas británicos no puedan venir a las Islas por no contar pasaporte, afirmó: «Espero y confío en que no».

El embajador restó importancia a que ahora los británicos deben viajar a Baleares con pasaporte, pero está convencido de que las autoridades españolas dispondrán de un sistema «lo más fluido posible para acelerar la entrada y salida de estos ciudadanos». Respecto al turismo de excesos, Elliott apuntó que la colaboración entre el Reino Unido y el Govern es absoluta en este sentido.