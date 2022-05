Los sindicatos llaman a movilizarse: «No se puede mantener una vida digna con 6 meses de temporada»

Los sindicatos UGT y CCOO han llamado a la clase trabajadora de Baleares a participar en las movilizaciones de este domingo 1 de mayo, bajo el lema 'La solución: subir salarios, contener precios y más igualdad', porque «no se puede mantener una vida digna en el archipiélago con seis meses de temporada turística». Así lo aseguraron el pasado miércoles el secretario general de CCOO de Baleares, José Luis García, que participó en la rueda de prensa de presentación de la convocatoria junto al secretario general de UGT de Baleares, Lorenzo Navarro. Las manifestación de Palma partirá a las 12.00 horas de la plaza de España hacia el Parc de la Mar, la de Mahón a la misma hora desde la plaza de la Explanada a Plaza Miranda; y la de Ibiza, a las 12.30 horas de la calle Navarra a Vara de Rey.

Los sindicatos quieren que este 1 de mayo, además de ser una jornada reivindicativa, también se celebren las últimas conquistas en materia de derechos como la subida del SMI a los 1.000 euros, la reforma laboral, que ha provocado que el 55 por ciento de los contratos firmados en Baleares sean indefinidos, o la revalorización de las pensiones conforme al IPC, porque «los logros no caen del cielo, se consiguen con constancia y lucha, el 1 de mayo y al día siguiente», ha apuntado Navarro. El líder de UGT ha indicado que «ahora toca una subida generalizada de salarios» que «evite la pérdida de poder adquisitivo de las familias y proteger a los colectivos más vulnerables para que no crezca la desigualdad». Por eso, los líderes sindicales han reclamado a las personas trabajadoras que presionen en la calle, junto a UGT y CCOO, para exigir subidas salariales, que han calificado de «imprescindibles», y hagan frente a «una inflación desbocada», que devalúa los salarios y provoca que «la subida de precios recaiga en los trabajadores».

«Es necesario que suban los salarios, no solo para que no haya pérdida de poder adquisitivo sino para que el consumo interno tire de la economía, porque la pandemia ha demostrado que se sale antes de las crisis si la gente maneja dinero, porque las rentas de la gente ya se han resentido bastante, para que los trabajadores vuelvan a pagar el pato de esta crisis», ha recalcado Navarro. Preguntado por las quejas del sector de la hostelería para encontrar trabajadores de cara a esta temporada, el secretario general de CCOO ha indicado que quizás se deba a que «los trabajadores pueden elegir» no trabajar en este sector. «Ahora puede pasar factura a los empresarios que han apostado por precarizar las condiciones de trabajo durante mucho tiempo y cuando la situación ha mejorado y se reducen las tasas de paro, tienen dificultades porque los trabajadores buscan mejores condiciones», ha concretado García. En ese sentido, el representante de CCOO ha pedido una reflexión entre Govern, patronal y sindicatos porque a su juicio «no pueden vivir 1,2 millones de personas con seis meses de trabajo en Mallorca, pero en Ibiza y Menorca es incluso menor». «Con seis meses de temporada es totalmente insuficiente e insostenible poder mantener una vida digna, con unos precios de la vivienda disparados», ha reiterado.