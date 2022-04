El Govern entrega los restos de Antoni Company Oliver a sus familiares

El Govern ha entregado este viernes los restos de Antoni Company Oliver, natural de Llucmajor, zapatero y encargado de la cooperativa La Hormiga, que fueron recuperados en el cementerio de Porreres en febrero de 2021 e identificados el pasado mes de enero, a sus familiares. Según ha informado Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática en una nota de prensa, el Govern ha hecho entrega este viernes los restos de Antoni Company Oliver a su familia, en un acto íntimo celebrado en privado por petición expresa de los familiares. Los restos del llucmajorer, asesinado en el año 1937 en la Cruz de Porreres, fueron localizados en febrero de 2021 en la fosa número 12 del cementerio municipal, afectada por un zócalo de hormigón construido para soportar el peso de los nichos.

Su recuperación fue posible gracias a los trabajos que llevó a cabo el equipo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dentro de la segunda fase de excavaciones y exhumaciones de las fosas del cementerio municipal de Porreres, incluida en el II Plan de Fosas del Govern balear. Según el informe de identificación biológica realizado por el laboratorio BIOMICs de la Universidad del País Vasco, y entregado también este viernes a su familia, la identificación se ha realizado a través de una muestra ósea de los restos que ha sido comparada con una muestra de ADN de una familiar directa, dando como resultado una identificación positiva. Su identificación, confirmada el pasado mes de enero, se suma a las de Miquel Pasqual Quetglas, Bartolomé Matas Alemany y Jordi Colom Estarellas, localizados en la fosa número 11 de Porreres e identificados en octubre de 2021.

18 identificaciones en Porreres

En el cementerio de Porreres, el Govern ha impulsado diferentes campañas de excavaciones y exhumaciones que han permitido recuperar un total de 114 víctimas de la represión franquista --49 recuperadas en la campaña del año 2016, de la que fue promotora la Asociación Memoria de Mallorca, y 65 en las últimas excavaciones, realizadas entre febrero y marzo de 2021--. De estas, 14 víctimas fueron identificadas y devueltas a sus familias a partir de los trabajos realizados en 2016. La segunda intervención llevada a cabo en 2021 suma, en estos momentos, cuatro identificaciones más. Hasta la fecha, en Baleares, se han podido recuperar en total los restos de 218 personas asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo, de las que ya se han identificado 36 y se han devuelto 35 a sus familias.

Antoni Company Oliver

Antoni Company Oliver

Natural de Llucmajor, Antoni Company Oliver era zapatero y encargado de la cooperativa La Hormiga. Además, estaba casado y tenía una hija, Jerònia. El 15 de febrero de 1937 fue detenido, mientras trabajaba en la fábrica, por un grupo de falangistas de Llucmajor, que le condujeron a la Cruz de Porreres donde fue asesinado. Su familia fue una de las que recibió el 29 de octubre de 2021 el certificado de víctimas del franquismo que entregó el Govern a 124 familias de personas asesinadas en Baleares. Su bisnieto hizo pública en el mes de agosto de 2021 una carta a su bisabuelo dentro del proyecto 'Memorial de la Palabra' impulsado por la Dirección General de Memoria Democrática. «En silencio, sin una palabra más alta que otra, te seguimos buscando. No olvidamos fácilmente una injusticia como la que se cometió contigo ni a la gente como tú, que hacía algo mejor el mundo con ideales legítimos para un obrero, del gremio del zapato. Nosotros no queríamos ser héroes ni víctimas a causa de tu desgraciada muerte y de alguna manera lo fuimos. ¿Cabeza alta? ¡Siempre! ¿Qué daño hiciste? No puede ser de otra forma», expresaba.