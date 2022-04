El TSJIB declara nula una adjudicación investigada en el ‘caso Puertos’

Una nueva sentencia del TSJIB sobre la Autoritat Portuària de Balears añade leña al fuego del ‘caso Puertos’ en el que se investiga a la antigua cúpula del organismo. La Sala de lo Contencioso ha anulado la concesión del puerto de Formentera a la entidad Decoin. La sentencia considera que la oferta que finalmente ganó el concurso no debió siquiera ser admitida y apunta a una intepretación legal errónea por parte de la APB para permitir su triunfo.

Esta adjudicación de Formentera es una de las piezas que investiga bajo secreto el Juzgado de Instrucción 3 de Palma y una de las que apuntaría de forma más directa al expresidente de la entidad, Joan Gual de Torrella. La investigación sospecha que con esta manipulación se intentaba compensar antiguas deudas de Gual con el empresario al frente de Decoin. La sentencia del TSJIB sigue la línea de una anterior de la Sala de lo Social que también apreciaba irregularidades en este concurso. El problema está en qué ocurría con los doce trabajadores del puerto que eran empleados de la antigua concesionaria. Las dos sentencias del TSJIB consideran que Decoin estaba obligada a asumir esa plantilla. La empresa no lo contempló en su oferta se le exigió.

La nueva sentencia de Contencioso es dura: «La APB arranca del error de entender que los pliegos contemplan realmente lo que no contemplan, esto es, lo que la Ley prohíbe y no debían contemplar». Esa interpretación errónea, según los jueces, hizo que ganara Decoin cuando su oferta ni siquiera debió de ser admitida o, al menos, no tuvo que ser puntuada, por lo que da la concesión a otra empresa. El TSJIB también declaró nula otra de las concesiones objeto de investigación penal en Eivissa, en una resolución que fue más tarde confirmada por el Tribunal Supremo.