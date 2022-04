Cuatro buques en crucero turístico coincidieron ayer por primera vez este año en Palma. Así, puede considerarse un inicio de la temporada alta en este sector turístico, que se prevé de particular intensidad tras la pandemia. Dos megacruceros, Mein Schiff 2 y MSC Grandiosa coincidieron con dos supercruceros, el Aida Stella y el Riviera.

Estas visitas culminan unas semanas en las que se han sucedido los viajes inaugurales y primeras visitas de sucesivos cruceros, algunos de ellos clasificados entre los más lujosos a nivel internacional. Un rosario de escalas que culminará el próximo día 9 de mayo con la visita del nuevo Wonder of the Seas, el megacrucero más grande del mundo.

Aunque muchos de estos buques poseen una capacidad para más de 6.000 cruceristas, el impacto de la pandemia ha reducido hasta ahora estas cifras de forma considerable a menos de la mitad. Sin embargo, es previsible que si la situación sanitaria mejora, volverán a recuperarse.

Los cuatro cruceros coincidentes este sábado permanecieron amarrados desde la mañana hasta la noche. El Mein Schiff 2, de Tui opera para el turismo alemán y llegó procedente de Gibraltar para zarpar rumbo a Ajaccio. El Aida Stella, también destinado al cliente germano tuvo los puertos de Barcelona y Marsella como procedencia y destino. Por su parte, el italiano MSC Grandiosa coincidió con los mismos puertos y el exclusivo Riviera, en sentido contrario, procedía de Marsella para poner proa rumbo a la capital catalana.