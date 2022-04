Entre Macron y Le Pen, las elecciones de Francia en Palma

El Liceo Francés de Palma ha abierto sus puertas este domingo para acoger la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. A lo largo de la jornada, los ciudadanos franceses residentes en la Isla se han desplazado al colegio para depositar sus votos a favor de uno de los dos candidatos que resultaron más votados en la primera vuelta. El actual presidente de Francia, Emmanuel Macron (La República en Marcha), y la ultraderechista Marine Le Pen (Agrupación Nacional) se enfrentan en estas jornadas electorales para dirigir el Elíseo francés.

En Mallorca residen unos 8.000 franceses -en cuanto a inscritos consulares-, explicó Michel Magnier, cónsul francés en Palma, pero no todos ellos están inscritos en las listas electorales. «De los 8.000 residentes censados, tenemos 3.449 personas llamadas a las urnas, y dado que en Francia no existe el voto por correo, este solo se puede realizar de manera presencial u otorgando un poder a alguien de confianza, -afirmó el cónsul-. De momento es un poco difícil calcular el nivel de participación, aunque en la primera vuelta estuvimos sobre el 30 % y espero que en la jornada de hoy sea bastante más».

Entre los votantes se respiraba cierta incertidumbre respecto a los resultados, pero también se hizo patente la convicción de la importancia de votar en esta jornada. Anne Massardier, profesora, comentó que «hoy es un día importante, sobre todo viendo las personalidades que han quedado elegibles, y por eso me parecía muy importante votar. No sé quién creo que va a salir elegido, pero espero que podamos parar a la extrema derecha, francamente». Por otra parte, Xavier Maes, ingeniero químico, también se mostró preocupado por la situación. «El resultado de hoy va a depender mucho de que la gente se mueva, y yo espero que lo hagan. En las elecciones de 2012 era muy niño, tenía 20 años, y la verdad es que cuando he visto que Le Pen llegaba al segundo turno, personalmente he llorado. La gente tiene que ser responsable», expresó Maes.