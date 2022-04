La gripe entra en fase de epidemia en Baleares y escapa al efecto de las vacunas

Hace cuatro semanas que se notifican más de 150 casos de gripe en Baleares, por lo que los expertos consideran que su transmisión se ha convertido en epidémica. Así pues, la pandemia a causa del SARS-CoV-2 convive ahora, en Baleares, con una epidemia por otro virus respiratorio, el de la gripe. Lo peor de todo es que se está viendo en pleno mes de abril, cuando lo habitual es que suceda en enero y que a estas alturas del año apenas haya casos. Sin embargo, en la última semana con registros se notificaron 240 y hay que remontarse a 2016 para encontrar una cifra superior en esta misma época.

La COVID-19 era la principal causante de la clínica respiratoria de principios de año pero desde que descendió su transmisibilidad, la gripe ha ido recuperando su espacio. A estas alturas se han registrado 2.530 casos en la red hospitalaria de las Islas y «la tendencia actual es de ascenso», explica el jefe de Virología de Son Espases, Jordi Reina. El experto observa que la vacunación contra la gripe entre los colectivos de riesgo empezó el pasado mes de noviembre por lo que, seis meses después, «ha perdido gran parte de su efecto», explica. «Hay más peligro que un año habitual pero la mayoría de los afectados son niños que, al revés que con la COVID-19, son los grandes transmisores», señala.

Explosión de enfermedades

Por otro lado, quien más quien menos conoce a alguien que estos días está con gripe, o faringitis, o anginas... o que simplemente tiene tos y no, no es ni COVID-19, ni gripe. Lo dicen los expertos: «Desde mediados de marzo hemos visto una explosión de virus respiratorios de todo tipo». Según el doctor Reina «la bajada de la COVID-19 desde enero ha permitido que el resto de los virus hayan surgido». Pero no es solo por la remisión de ómicron, también ha ayudado el frío que hizo en marzo, porque los virus dependen mucho de la meteorología, y el incremento de las relaciones sociales junto con la relajación de las medidas de prevención de la pandemia. «Todos los que nos dedicamos a esto estamos extrañados porque es un cambio de patrón rarísimo», explica Reina.

En las consultas de Atención Primaria también se está advirtiendo. El doctor Vicente Reyes, del centro de salud de Can Pastilla, confirma que ve «más faringitis estreptocócica, amigdalitis o viriasis que no llegamos a diagnosticar porque son leves y generan problemas respiratorios banales». Este especialista también explica que son afecciones que llevaban tiempo sin verse y que ahora se juntan con los casos de COVID-19, que sigue presente en las consultas. Sin que haya unos indicadores fiables para medir la evolución de la pandemia, en Primaria notan un repunte de casos. Así lo confirma el doctor Fernando García Romanos, de Santa Catalina, que sigue haciendo test de diagnóstico si la clínica de sus pacientes así lo requiere.