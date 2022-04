Arranca la segunda vacunación de ganado ovino y vacuno contra la lengua azul

La dirección general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha dado inicio a la segunda campaña de vacunación obligatoria del ganado ovino y vacuno contra el virus de la lengua azul, con una previsión de vacunar unas 19.200 cabezas de bovino y unas 191.700 de ovino. La semana pasada empezaron a administrarse las primeras dosis de esta segunda campaña de vacunación contra esta enfermedad, que se detectó en las Illes Balears en junio de 2021, ha informado la consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado. Está previsto que la campaña dure hasta mediados de diciembre. La vacunación del ganado es obligatoria y se administrará a todos los animales sanos presentes en las explotaciones a partir de los tres meses de edad. Las vacunas son gratuitas para los ganaderos.

Entre el 1 de diciembre y el 20 de abril, el archipiélago se encuentra dentro del periodo «estacionalmente libre» del vector y, por lo que la vacunación se tiene que iniciar antes de acabar este periodo. Igual que durante la campaña anterior, se adoptan medidas en relación con los movimientos dentro de la comunidad, ya sea con destino a sacrificio, cebo o a otras explotaciones, para evitar la propagación de la enfermedad dentro del territorio de Balears. La declaración oficial de la presencia de la enfermedad en las Illes Balears fue el 30 de junio de 2021.

Desde entonces, se adoptó un plan de actuación dentro del territorio isleño. Se notificaron un total de 277 focos de lengua azul, 270 de los cuales estaban en Mallorca, sobre todo en la zona de Manacor y Felanitx y de Inca y Campos; uno en Menorca y seis en Ibiza, con tres de ellos en Sant Antoni. La lengua azul no es una zoonosis y no afecta las personas. Además, no representa ningún riesgo para los consumidores, ni siquiera en cuanto a la carne y a la leche de animales infectados. Se transmite entre los animales a través de la picadura de ciertas especies de mosquito del género Culicoides.