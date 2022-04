El euríbor ha pasado a estar en positivo en su tasa diaria y la previsión es que pueda cerrar el mes de abril en positivo. Esto provocará un encarecimiento de las hipotecas a tipo variable que están referenciadas con este indicador. Sin embargo, Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, sostiene que la subida del euríbor es positiva. «Es un escenario normal en la economía», ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que «el euríbor es un tipo de interés (teórico hasta que se implemente el nuevo euríbor, si se implementa algún día) al que los bancos se dejan el dinero. Que una entidad cobre porque le presten dinero no es sano. Dicho de otra forma, los interese negativos equivalen a decir 'pago dinero porque me lo guardes y me lo devuelvas otro día, independientemente que tú con ese dinero saques rentabilidad'. A todas luces es una incongruencia». Langa ha recordado que «la crisis financiera que comenzó en 2007, y que en partes de Europa no ha llegado a concluir, ha provocado que los tipos de interés en el viejo Continente estén en negativo (en Estados Unidos no ocurre). Esto lo provocan las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo (BCE): se supone que es necesario que haya mucha liquidez, para que haya mucho consumo y ,por tanto, los precios suban. Ese es el objetivo del BCE, por supuesto, si los precios suben es que la actividad económica es buena».

El director de Corredordefondos.com ha expresado que, «de hecho, estamos viendo las subidas de precios tan fuertes como las de los últimos meses, precisamente por eso: las políticas han sido muy expansivas durante demasiado tiempo. Por lo tanto, que el euríbor esté en positivo, siendo malo para los hipotecados a tipo variable, es bueno porque con ello se vuelve a una normalidad económica perdida con la crisis financiera-inmobiliaria; y, por otra parte, porque se puede empezar a frenar la inflación». Como parte de esa inflación señala las subidas de precios inmobiliarios, muy ligadas a un euríbor bajo.