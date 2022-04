Este llamamiento de una parte de la sociedad civil tiene unos destinatarios muy claros, que el mismo documento explicita: «Més per Mallorca, El Pi, Més per Menorca, Ara Eivissa, Gent per Formentera, etc., així com les formacions locals independents» son las entidades llamadas a confluir en las próximas elecciones generales en España, con el objetivo de reunir 39.000 papeletas y obtener así un diputado.

A nivel local ya estamos asistiendo a movimientos similares en la capital balear. De este modo la CUP y Crida per Palma anunciaron recientemente un acuerdo de fusión que incluye la concurrencia en conjunto a los próximos comicios locales, que todo apunta que se convocarán de cara a la primavera de 2023.