Hace una semana que la transmisión de COVID cambió la tendencia de descenso y empezó a crecer de nuevo entre la población de más de 60 años, que es la única a la que se les hace una prueba de diagnóstico. Así lo indica el índice de reproducción del virus en esta franja de edad que, desde el viernes, es superior a 1, es decir, los contagios se aceleran. Los motivos, según el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, se deberían a un incremento de la movilidad y de interacciones sociales por lo que desde el centro de control de la pandemia se pide prudencia ante los días festivos. «Si tenemos en cuenta que vienen días con más relación de gente y que después se quita la mascarilla en interiores, nos hace ser cautos», explica el doctor Arranz.

Paralelamente a este aumento de contagios que deja la incidencia en esta franja en los 571 casos por 100.000 habitantes, suben también las hospitalizaciones. Sin embargo, «no lo relacionaría con este incremento de casos de ahora, sino con uno que hubo hace semanas, recordemos que los ingresos no son inmediatos», advierte el experto. Salut notificó ayer 133 hospitalizaciones a causa de la pandemia de las que 21 estarían en la UCI. La ocupación de camas críticas era del 6,1 %, cuando el jueves pasado se situaba en el 5,8 y había 19 pacientes menos ingresados.

La nueva estrategia de control aprobada por el Ministerio se mantendrá cuando las comunidades se encuentren en riesgo bajo, esto implica, por ejemplo, que la ocupación hospitalaria esté por debajo del 5 % y la de UCI por debajo del 10 %, entre otros factores. Si bien la curva vuelve a subir no sólo en Balears, también en otras comunidades, y la perspectiva de días festivos no es halagüeña, la situación todavía no parece preocupante. Para que haya una regresión en la forma de controlar la pandemia «es necesario que el cambio de tendencia se mantenga durante al menos 15 días seguidos y eso es mucho tiempo». Si eso sucediera, explica Javier Arranz, tal vez se amplíe de nuevo la franja a la que se hacen los test de diagnóstico. Sin embargo, hoy por hoy, el incremento «no es preocupante» y parece que tiende a estabilizarse.