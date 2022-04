El IBANAT controlará por las noches las zonas de acampada en Semana Santa

El Instituto Balear de la Natura (IBANAT) contará con un servicio de vigilancia nocturna en Semana Santa y en Sant Joan en las tres zonas de acampada que gestiona, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del aforo y velar para que se cumpla la normativa de uso de los espacios. En concreto, las tres zonas de acampada que gestiona son Sa Font Coberta, con 200 plazas, Es Pixarells con 50 plazas y Marjanor con 200 más. El uso del fuego, si no se indica el contrario, está permitido, pero solo en los fogones habilitados. Igualmente, las mesas para comer no se pueden reservar y se tiene que tener en cuenta que, aquellas destinadas a personas con movilidad reducida, solo se podrán ocupar si no hay gente que las necesite.

La Conselleria de Medio Ambiente ha informado este miércoles que durante las cinco noches de la Semana Santa, así como durante las fiestas de Sant Joan, el servicio de vigilancia nocturna cubrirá las horas en que el personal del IBANAT no trabaja en las zonas de acampada. Las tareas que se llevarán a cabo consistirán, principalmente, en el control de aforo de los espacios y garantizar el cumplimiento de la normativa en lo referente a ruido, molestias y uso del fuego que rigen las zonas de acampada. El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha recordado que «disfrutar de un espacio natural protegido comporta unas responsabilidades colectivas, como son garantizar que la huella humana que se deja sea la menor posible». Mir ha agradecido la tarea que lleva a cabo el personal del IBANAT para asegurar que el uso público no interfiera en la conservación de los valores naturales y patrimoniales de estos espacios.